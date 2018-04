El técnico de la Roma, Eusebio Di Francesco, quiere que su equipo marque el pulso del partido ante Liverpool. Para “marcar”, y a pie firme, como si se tratase de un batalla de una vieja Legión romana, en la cancha tendrá al último Centurión: Daniele De Rossi.



El ambiente en Anfield lo entusiasmará como a nadie. Los gritos que caerán de la tribuna jamás lo intimidarán, imposible que eso ocurra con el rudo guerrero del mediocampo, capaz de tatuarse en la pantorrilla un mensaje para los rivales: “Peligro, zona de tackle”.



Si de “marcar” se trata, nadie más firme que este temperamental futbolista de 34 años que asumió el reto de liderar a la Roma tras el retiro de Franceso Totti. Con 587 partidos a sus espaldas, solo Totti (786) sudó más veces una camiseta de la que no se ha despegado en sus 17 temporadas como profesional, y eso que ofertas no le han faltado. “Por mi mente ha pasado y me he preguntado cómo sería jugar en el extranjero, pero para ser honesto, Roma es todo para mí: es mi vida”, reconoció en algún momento.



En el gemelo de su pierna derecha deja en claro cuál es su forma de jugar y sentir el fútbol. Y sabe que le quedan por delante dos nuevas batallas y es bien evidente que no las rehúye.