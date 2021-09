Centro de Nández y gol de Pereiro: un gol con el sello del proceso Tabárez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lo gritó todo el Campeón del Siglo. Lo gritó el país entero. Uruguay venció en los descuentos a Ecuador y, al cabo de su noveno partido en las Eliminatorias, trepó a la tercera posición.

La Celeste no hizo un buen partido. Nunca se sintió cómodo en la cancha y por eso el triunfo también, en estas circunstancias, adquiere otro valor.

Parecía que el partido se iba en empate, pero a los 92' llegó el grito tan esperado. Gastón Pereiro trasladó la pelota desde mitad de cancha, Nahitan Nández la llevó hasta el fondo y tiró el centro atrás para que el propio Pereiro definiera con un cabezazo notable.



Un gol con el sello del proceso. El fútbol los enfrentó en el inicio de sus carreras con Nacional y Peñarol, pero la Celeste los unió desde chicos y ahora también el Cagliari los disfruta.



Ambos fueron sub 20 en 2015 y con roles protagónicos: Nández como capitán y Pereiro como líder futbolístico. Disputaron el Sudamericano de ese año en Uruguay y clasificaron al Mundial de la categoría que se disputó en Nueva Zelanda y que tuvo a la Celeste hasta los octavos de final.



Hoy Nández se desempeña como lateral derecho en la selección. En aquella sub 20 lo hacía de volante. Pereiro definió como número "9" aunque en aquel 2015 se paraba como un clásico enganche. Nández es titular indiscutido, Pereiro entra de a ratos, pero no importa. Jueguen donde juguen, se entienden de memoria.



Desde antes del 2015 ya tiraban paredes en el Complejo Celeste y también tenían muy buena onda como quedó demostrado en esta sesión de fotos que Ovación hizo con ambos antes de viajar al Campeonato del Mundo juvenil.



Además, como si fuera poco, hoy también tienen la ventaja de jugar juntos en el Cagliari.