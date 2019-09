Central Español cumple 35 años de su título en el Campeonato Uruguayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 30 de septiembre de 1984, hace hoy 35 años, Central Español se transformaba en el segundo equipo “chico” campeón uruguayo después de Defensor en 1976. Y el gran mérito de los palermitanos fue que lo consiguieron el año en que habían ascendido desde la B, algo que nadie más volvió a lograr.

Los palermitanos realizaron un gran torneo en el que vencieron a Peñarol, empataron con Nacional y consiguieron cuatro victorias consecutivas en las últimas fechas ante Defensor, Sud América, Wanderers y Huracán Buceo para coronarse

José Ignacio Villarreal fue el goleador del equipo campeón con 18 tantos, superando al “Pato” Carlos Aguilera. Y fue quien marcó los goles del triunfo 2-1 frente a Huracán Buceo en la última jornada.

Hoy Villarreal es el presidente de la institución, que no pasa por un buen momento. “De sencillo no tiene nada esto. Uno no está acostumbrado a esta función. Y hay muchos problemas, incluso en la parte política. Creo que nos han agarrado un poco de rehenes entre los problemas de Tenfield y la Mutual. Tuvimos varios partidos en que no hemos tenido suerte con los errores arbitrales”, afirmó.

Titular. José Villarreal es hoy el presidente de Central. Foto: Gerardo Pérez.

“El de hoy es un día muy importante para nosotros. Entramos a los últimos 90’ de aquel campeonato igualados con Peñarol. Con la potencia que era Peñarol y jugaba en el Estadio. Pero empató y nosotros le ganamos a Huracán, así que la diferencia la sacamos en la última fecha. Fue redondo, porque todavía no se ha vuelto a dar que un equipo recién ascendido saliera Campeón Uruguayo. Y con el arquero menos vencido, Héctor Tuja; y yo terminé goleador”, rememoró Villarreal y destacó que el técnico era Líber Arispe, quien había sido campeón como jugador con Defensor en el 76.

Villarreal llegó a Central ese año, a préstamo desde Peñarol. “Ya había alternado de puntero y de nueve porque era el suplente de Morena. Una cosa era ser suplente de Morena, pero luego vino el brasileño Rubao. Yo le pedía al finado Cataldi -que no quería que me fuera- que me diera a préstamo a Huracán Buceo, de donde había llegado, pero me dijo que si me daba de vuelta a Huracán lo mataban. Y así llegué a Central Español. Y me hice hincha”.

Hoy no van a festejar, quizás lo hagan el fin de semana. “Hoy tenemos otras prioridades, por más que no hay que olvidarse de la gloria. El fútbol es casi inviable. El tema económico es fundamental. Y es lo más urgente que tenemos hoy por delante. Estamos con un proyecto que vamos a llevar a asamblea. Tras presentar los balances, queremos que nos autoricen a llevar adelante unos proyectos que pueden ser la solución para sacar el club adelante. Si no intentamos hacer una SAD o algo vamos a terminar desapareciendo”, finalizó.

PRESIDENTE Hace camino al andar

“Nosotros queríamos apuntalar a algún presidente de antes, pero nadie tiene tiempo y algunso tienen demasiada edad. Y me terminan apuntalando a mí. Hoy nos encontramos con esto y es un lugar donde uno no está acostumbrado, pero hay que ir haciendo camino al andar”, dijo Villarreal, quien comparte la directiva con algunos de sus compañeros. “De aquella generación del 84 hay algunos afuera del país y otros han fallecido”.