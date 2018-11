El Centenario no lucirá bien en la final

El domingo Peñarol y Nacional jugarán la final del Campeonato Uruguayo. El estadio Centenario, donde se disputará el trascendente partido en el que los aurinegros pueden conseguir el bicampeonato si ganan, no estará en las mejores condiciones. Es que el recital de Roger Waters, que tuvo lugar en el estadio el pasado sábado no dejó en buen estado el campo de juego.



El director de CAFO, Mario Romano, reconoció en diálogo con Ovación que el área de la tribuna Amsterdam donde estaba ubicado el escenario en que actuó el músico británico, hasta la media luna está deteriorada.



El ingeniero agrónomo Salvador Invernizzi está elaborando un informe al respecto y se realizarán trabajos para intentar recuperar ese sector de la cancha. De todas maneras, la diferencia de color del césped será notoria entre esa zona del campo y el resto que se encuentra en buen estado.



Los encargados de desarmar el escenario recién terminarán con su tarea el miércoles, por lo que hasta ese momento no podrán comenzar con la mencionadas tareas de recuperación.