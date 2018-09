El Centenario abre sus puertas para los clásicos de Formativas

Este fin de semana, en el Estadio Centenario, se diputarán los clásicos de Divisiones Formativas entre Peñarol y Nacional.

El sábado se disputarán tres partidos correspondientes las categorías sub 19 (9.00 horas), sub 17 (11.00) y sub 16 (13.00).

El domingo, en tanto, se jugarán los encuentros de sub 15 (9.00) y sub 14 (11.00).

Vale recordar que los partidos serán con entrada restringida. En esta oportunidad, no serán televisados.