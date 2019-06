Una cena especial que servirá de reencuentro para un plantel histórico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El próximo miércoles 5 de junio se llevará a cabo la segunda cena anual de la Fundación Celeste. Se trata de una oportunidad única de compartir con los jugadores de la selección antes de que viajen, unos días después, hacia Brasil para defender a Uruguay en la Copa América. Y también con los campeones de la Copa América de 2011, quienes recibirán un homenaje especial durante la noche.

Es el segundo año consecutivo que se realiza la cena. Y más allá del objetivo económico, que es lo primordial para que la Fundación Celeste pueda llevar adelante sus distintos programas deportivos y sociales, es también la única posibilidad de reunirse y estar todos juntos. La excusa, o el motivo para que todos los que están involucrados en la Fundación, jugadores, funcionarios, coordinadores y los empresarios que ayudan a la Fundación, puedan reunirse. “Es el único momento en que todos podemos estar juntos y lo disfrutamos muchísimo, aparte del rédito económico”, explicó Daniel Baldi, el gerente de Fundación Celeste.

La cena tendrá lugar nuevamente en Villa Domus. El lugar no sólo está cerca del Complejo Celeste, sino que también tiene la privacidad necesaria al estar retirado de la ciudad. Habrá un total de 42 mesas y 30 de ellas fueron puestas a la venta. Las doce restantes son para los futbolistas y sus familiares, así como para los funcionarios del Complejo Celeste y de la Fundación. Y también para las empresas que son socios estratégicos, como Tienda Inglesa y Antel, que a pesar de contar con sus mesas de cortesía también compraron otras.

Al ser televisado el evento por Canal 10, esto posibilita a su vez, la venta de pautas publicitarias. Se venden diferentes paquetes para que las empresas interesadas puedan comprar mesas y pautas en la programación, por ejemplo.

Las marcas o empresas interesadas aún pueden adquirir sus mesas llamando al 099 130 705 o escribiendo a [email protected]

“Aprovechan a hacer visibles sus marcas de otra forma, mucho más sana. Están publicitando desde un lugar social, como es la Fundación Celeste”, dijo Baldi, quien confirmó, a la vez, que el año pasado la cena de la Fundación, previa al viaje celeste al Mundial de Rusia, fue el programa más visto de todo el año en Canal 10.

Este año habrá un homenaje muy especial a los campeones de la Copa América de 2011. Diego Forlán, que en principio había confirmado su presencia y estaba muy entusiasmado, finalmente no podrá estar porque debe viajar a Francia por la reelección del presidente de la FIFA Gianni Infantino. Pero grabó un mensaje muy emotivo.

La Fundación Celeste creó más de 40 escuelitas de fútbol a lo largo y ancho de todo el país.

JUGADORES. La Fundación Celeste es la única en el mundo creada por los futbolistas de un plantel. Hay otras creadas por las instituciones o selecciones, pero no por los jugadores. Cabe recordar que la idea de la Fundación surgió entre los jugadores durante el Mundial de Sudáfrica 2010. Y regresaron con ese objetivo. Diego Lugano, Diego Godín, Sebastián Eguren, Diego Scotti, Sebastián Abreu y Juan Castillo fueron los pioneros y luego se le fueron sumando los demás.

El año que viene la Fundación cumplirá sus primeros diez años de vida. Durante este tiempo han realizado muchísimas obras en pos de los niños y adolescentes. Ya tienen más de 40 escuelitas de fútbol en todo el país.

Valverde, Suárez, Muslera, Sánchez y Gómez durante un de las anteriores cenas.

TARJETAS. Y uno de sus proyectos más interesantes fue el que comenzó a ponerse en práctica el año pasado. Se trata de un programa de premiación al comportamiento de padres, técnicos y niños en el baby fútbol más allá del ganar o perder. Y tuvo resultados espectaculares: los niños estaban más pendientes de ganar el premio de la Fundación Celeste que de salir campeones. Fue una enseñanza más que nada para los adultos.

En primera instancia el proyecto se implementó en una zona roja de Canelones, en una liga muy conflictiva y con problemas de violencia en hinchas, padres y técnicos, y se corrigió. Causó un impacto muy positivo y lo van a extender a otras ligas en todo el país.

La Fundación puso en práctica el año pasado un sistema de premiación al buen comportamiento.

Al final de cada partido el árbitro decide si le muestra la tarjeta de la Fundación Celeste a un equipo, a los dos, o a ninguno. Y lo estampa en el formulario. Al final del campeonato el equipo que sume más tarjetas de la Fundación Celeste se hace acreedor a los premios de indumentaria deportiva y mejoras en las instalaciones del club.

“Hay muchos testimonios, pero recuerdo el de un niño al final del partido que su equipo había ganado, pero no había recibido la tarjeta de la Fundación porque un padre había gritado. El nene salió corriendo y llorando le decía a su padre que por su culpa no habían tenido la tarjeta. ¡Y eso que habían ganado!”, contó Baldi, quien fue el ideólogo del exitoso proyecto. “Tomé de referencia cosas similares que se habían hecho en otras partes del mundo, y se me ocurrió adaptarlo al Uruguay y replicarlo acá”, explicó.

La Fundación Celeste también ayuda a los deportistas amateurs que viajan a competir internacionalmente. Y ya han instalado cuatro canchas polideportiva en el país. Estos espacios son de carácter social para el barrio y para el uso de los niños y adultos del lugar. La última se instaló en La Teja, según confirmó Baldi, quien a pesar de su trabajo en la Fundación no ha dejado de escribir. Y acaba de publicar la novela “Los visitantes”, cuyo tema principal es el cuidado del medio ambiente.