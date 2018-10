Sin celulares por una mejor convivencia

Hoy fue el primer día en que los juveniles de Defensor Sporting tuvieron que dejar sus celulares en un cajón al ingresar al Complejo Arsuaga , donde entrenan las formativas. "Fue una idea que se me ocurrió hace un tiempo, porque todos estaban en el vestuario con los celulares. Ya no había comunicación ni conversaciones entre los futbolistas, eso que existía en los vestuarios de antes y que es tan necesario e importante. Los celulares te acercan de una forma, pero te alejan de otra", le explicó Fadeuille a Ovación.



La medida se tomó en todas las categorías formativas, desde el Tercera División hasta la Sub 14 que entrena en el Complejo Militar de Bulevar Artigas. Fadeuille se lo comunicó ayer domingo a los planteles. "Como se suspendieron los partidos entrenamos, y yo pasé por todas las categorías explicándoles los motivos. Que se trata de tener una mejor convivencia y unidad en el grupo. Y todos los aceptaron bien. Hoy cuando llegaron ya dejaron sus celulares en los cajones que mandé a hacer con ese fin. Y después de bañarse y cuando ya están por irse los retiran", contó el coordinador de las juveniles de los del Parque Rodó.



Fadeuille explicó que se inspiró en un twit que vio donde se mostraba una foto del vestuario de la selección argentina de 1986 donde todos conversaban y otra actual. Y en el de ahora todos estaban sin hablar.

Otra cosa que notó Fadeuille fue que los juveniles violetas iban a los tratamientos cuando estaban en sanidad con el celular en la mano y lo mismo hacían si los mandaban a hacer bicicleta en el gimnasio.



A partir de hoy los futbolistas de las Formativas @DefensorSp comenzaron a dejar sus celulares cuando llegan al complejo.

La intención es promover los vínculos directos y las conversaciones en los vestuarios. pic.twitter.com/7lkS8SR0Kr — Fernando Fadeuille (@fadeuille) October 1, 2018