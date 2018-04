Celestes que juegan y otros que observan

Uno de ellos seguramente será observado por Peñarol, ya que Libertad y The Strongest se enfrentan, desde las 19.15, en Asunción. Cabe recordar que ambos vienen de ganar en la primera fecha, ya que los paraguayos superaron a Atlético Tucumán por 2-0, mientras que los bolivianos superaron a Peñarol por mínima diferencia en La Paz.



El “Gumarelo”, que cuenta en sus filas con Rodrigo “Popi” Muñoz, demostró que será un rival difícil de vencer y que en casa buscará su segundo triunfo consecutivo en esta Copa Libertadores.



Desde las 21.30 habrá dos partidos más que sin duda son muy interesantes. Por un lado, por el grupo F, chocarán Universidad de Chile y Racing. Un duelo que tendrá a dos equipos muy competitivos pero que vienen con una temporada irregular en busca de un triunfo que dejaría a uno de los dos como líder ya que ambos ganaron en la primera fecha ante Vasco da Gama y Cruzeiro.



A la misma hora habrá presencia celeste en cancha y fuera de ella ya que el Alianza Lima de Pablo Javier Bengoechea visita a Palmeiras en Brasil. El conjunto peruano viene de igualar ante Boca Juniors, en Lima, por lo que no puede perder aunque un empate no lo dejaría tan mal parado, teniendo en cuenta que enfrentará al líder del grupo que venció en la primera jornada a Junior de Barranquilla en Colombia.