Lo último de los celestes: “Guille” Varela y el “Cebolla” juegan y se van

Ayer por la mañana, luego de la dura eliminación de la Copa Conmebol Libertadores, el plantel carbonero regreso a Los Aromos para poner rápidamente la cabeza en el Torneo Intermedio.

Luego del arranque con derrota ante Progreso, Peñarol necesita volver a sumar de a tres no solo para reacomodarse en la Serie B, si no también para no perderle pisada a Nacional en la Tabla Anual.

Fabián Estoyanoff (esguince en el tobillo), Guzmán Pereira (traumatismo de rodilla), Cristian Rodríguez (sacroileitis, es decir, un fuerte dolor en la cintura) y Cristian Palacios (contractura en zona de cuádriceps), trabajaron de forma diferenciada. Si bien se esperará a conocer cómo reaccionarán hoy, en principio, hay confianza de que puedan estar a la orden.

El encuentro de mañana ante River Plate, a las 18.00 horas en el Campeón del Siglo, será el último partido de Guillermo Varela y Cristian Rodríguez en el Intermedio. A partir del lunes comenzarán a trabajar con el maestro Tabárez de cara al próximo Mundial.

La inclusión de Franco Martínez en estos últimos partidos se debe en parte también a que Peñarol deberá afrontar los duelos contra Boston River, Atenas de San Carlos, Torque y Defensor Sporting (más una eventual final) sin el jugador más desequilibrante que tiene el equipo.

El lateral derecho será otra cuestión a analizar. Con Varela con la Celeste y el “Chiche” Corujo lesionado, todos los caminos conducen a Giovanni González. El exjugador “darsenero”, que recién viene saliendo de un desgarro, no juega desde el pasado 29 de abril en la penúltima fecha del Torneo Apertura.

Entradas. Ya se encuentra disponible el canje y la venta de entradas para el partido que Peñarol y River Plate. Los precios son los siguientes: Cataldi $375, Guelfi $175, Damiani $650 y Henderson $2400. Los socios ingresarán gratis a todas las tribunas menos a la Henderson donde deberán abonar $750.

La parcialidad de River Plate se ubicará en la Tribuna Guelfi, ingresando por el Portón A. El valor de la entrada para la visita es de $ 375.