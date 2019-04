Los 23 celestes de la gente para la Copa América

Este contenido es exclusivo para nuestro suscriptores

Casi 60.000 fueron los votos que contó la encuesta realizada por Ovación para conocer la opinión del público sobre el plantel de Uruguay en la próxima Copa América.

Claro está que este equipo es ficticio y que se tuvieron en cuenta varias citaciones del propio Óscar Washington Tabárez para armar las opciones que el público podía votar, así como también para elegir la cantidad de jugadores por puesto.

También se valoraron los buenos rendimientos de algunos jugadores que no han sido citados por el Maestro, pero que podrían merecer una oportunidad y así también lo consideró el público en la encuesta.

Dos de los casos más relevantes en relación a lo antes mencionado son los de Kevin Dawson y Nicolás López.

El actual arquero titular de Peñarol pasa por un gran momento y fue clave en varios partidos del conjunto mirasol tanto a nivel local, como internacional, lo que lo ha llevado a ser un jugador fundamental para el entrenador y para los hinchas. Y se ha mencionado que varios equipos han estado interesados en su situación contractual

El público dio su veredicto y no solo lo incluyó en los tres arqueros escogidos, sino que lo hicieron como el de mejor votación, tras llevarse 2.700 votos frente a los 2.400 que acumuló Fernando Muslera.

Con el “Diente” López sucedió algo similar aunque a una escala un tanto menor, teniendo en cuenta los jugadores que tiene por delante. Era difícil que el actual delantero del Inter de Porto Alegre ganara en su categoría ya que en la misma se encontraban Edinson Cavani y Luis Suárez, pero los 1.700 votos obtenidos le permitieron meterse en los cinco atacantes que llevaría la gente.

La diferencia fue muy poca respecto a Jonathan Rodríguez, pero el jugador de Cruz Azul quedó sexto y fuera de este plantel teórico.

Con la camiseta del equipo colorado, López se ha destacado mucho en el inicio del 2019 y sin ir más lejos en sus últimos dos partidos de Copa Libertadores anotó un gol y dio tres asistencias, lo que lo ha transformado en un titular indiscutido pese a que ahora volvió Paolo Guerrero al equipo.

Pero Dawson y López no son los únicos en los que confía el público. La consideración que tuvieron los lectores con jugadores como Bruno Méndez, Marcelo Saracchi y Camilo Mayada, o que Maximiliano Gómez haya sido el más votado luego de Suárez y Cavani, demuestran que hay nombres que se ganaron la confianza pese a que en algunos casos no sumen mucha cantidad de minutos en sus equipos, o que todavía sean jóvenes.

Está claro: la última palabra la tiene el Maestro, pero el público dio su veredicto. Armó su lista y les dio el aval a los siguientes 23 jugadores que a su juicio deberían estar en la nómina de la Copa América:



Hace muchos años ya que Fernando Muslera se convirtió en el arquero principal de la selección uruguaya y aunque el público no le dio la mayor cantidad de votos sería raro no verlo defendiendo el arco celeste.

Sus minutos en el Leipzig han caído bastante, pero la gente lo considera un hombre muy interesante, por algo entró entre los 23 del público. Marcelo Saracchi no ha tenido demasiadas actuaciones con la selección mayor, pero cuando lo hizo no desentonó.

Tampoco estuvo en la China Cup, pero ser uno de los delantero más importantes de la historia de la selección uruguaya alcanza y sobra para formar parte de esta lista que armaron los lectores de Ovación. El "Pistolero" no falla y no falta entre los 23.

AUSENCIAS

Jugadores que no ingresaron en la lista de 23

Así como hubo sorpresas en las presencias, también existieron ciertas novedades en las ausencias. Es así que jugadores como Martín Silva, Guillermo Varela, Carlos Sánchez o Jonathan Rodríguez no ingresaron.



En el caso del arquero, hace mucho tiempo que forma parte de la selección y siempre fue el tercero. Sus 36 años pueden ser un motivo para que los hinchas no lo integren, aunque cuando tuvo que actuar lo hizo bien.



El lateral que actualmente juega en Dinamarca estuvo en la Copa del Mundo y eso es lo que transforma su ausencia en una novedad. Ha estado lesionado y no ha tenido mucho rodaje lo que podría hacer que el público no lo considere para la Copa América.



El "Pato" ha tenido muy buenos minutos en el Santos, pero de todas maneras los lectores de Ovación no lo votaron y quedó en la última posición de la lista de las opciones de los volantes.



Por último, otra ausencia destacada es la de Jonathan Rodríguez que perdió la pulseada con Nicolás López por cien votos que no lo permitieron al "Cabecita" meterse entre los 23 solicitados por el público.