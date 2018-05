Los celestes también dan a conocer sus candidatos para ganar el Mundial

El juego previo de anticipar qué selecciones pueden estar en la definición también contó con los votos de tres referentes de la selección uruguaya y una de las figuras que empezó a ganarse el corazón de la afición tras su debut en las Eliminatorias.



Para Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín y Matías Vecino hay candidatos cantados por historia, por momento actual y por la calidad de sus planteles. En "U-ru-guayo", el programa de Directv hasta dejaron ver que tienen algún nombre diferente entre ellos.



Luis Suárez, por ejemplo, remarcó: “Yo siempre digo que hay cuatro a cinco selecciones que están para pelear y, además, hay otra que siempre aparece como revelación. Para mí Argentina, por la calidad de jugadores que tiene, Brasil por el momento en el que está y los jugadores que tiene, Alemania porque es la última campeona y hay que ver cómo llega; y España que nadie la descarta. Uruguay llega con un grandísimo plantel y terminamos segundos en la Eliminatoria, que es difícil y es un plus para nosotros, y Francia que siempre tenés que tener cuidado…”.

diego godín "Brasil, Alemania, Francia, Argentina"

“A priori los pongo a todos. España va a estar bien, Alemania, Francia es una selección con jugadores jóvenes e importantes. Argentina y Brasil; Brasil por los jugadores que tiene y el equipo que armó, merecidamente se han ganado ese respeto y condición de favoritos y lo demostraron en la Eliminatoria. Están jugando bien, saben a lo que juegan, son fuertes en defensa y un gran potencial en ataque, entonces los resultados lo avalan. Es serio candidato”.

edinson cavani "Inglaterra, Alemania, Argentina"

“Hay varios candidatos, yo creo que Inglaterra lo es, para mí es una gran selección a pesar de que ha tenido momentos difíciles, Alemania, Argentina. Esto no es una eliminatoria, no es un campeonato de todos contra todos, se juega partido a partido, el nivel de concentración no es el mismo, uno está más concentrado y motivado y son muchos factores que lo hacen diferente al Mundial”.

Matías vecino "Alemania, Francia, España y Brasil"

“Alemania porque es el último campeón, Francia me está gustando mucho, tiene un montón de jugadores jóvenes a buen nivel, España y Brasil, por ahí veo los que están ahora en mejor momento. Después sabés que en los partidos puede pasar cualquier cosa, pero esos cuatro van a estar ahí… ”