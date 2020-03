Los 10 celestes que comenzaron el 2020 volando y se destacan en sus clubes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con jugadores como Luis Suárez, Maximiliano Gómez y Lucas Torreira lesionados, otros como Edinson Cavani que han alternado bastante en la titularidad y algunos como Diego Godín y José María Giménez, que por distintos motivos no se han podido afirmar en el once inicial de sus respectivos equipos, a los uruguayos destacados hay que buscarlos por otros lados.

Es que el hecho de que los antes mencionados no sobresalgan internacionalmente, no quiere decir que no haya futbolistas celestes alrededor del mundo con buenas actuaciones, que les permiten potenciar los trabajos de sus equipos y, además, ser destacados de formar personal por la prensa y también por los hinchas.

A su vez, la lista de jugadores que mantienen buenos rendimientos no solo pasa por el ataque, que suele ser el rubro más laureado ya que son los futbolistas en esas posiciones los que logran el objetivo máximo del fútbol: el gol.

Es por eso que en esta lista de 10 jugadores también se destacan arqueros, defensas y también mediocampistas defensivos que han mantenido buenas performances en las últimas jornadas, lo que los han llevado a ser muy importantes para sus clubes.

No en vano los hinchas y la prensa mundial también los han destacado y, sin ir más lejos, Jonathan Rodríguez fue elegido el mejor jugador de febrero por los simpatizantes del Cruz Azul o Federico Valverde fue escogido como el mejor jugador del partido en juegos clave como el derbi de Madrid o también el último clásico frente a Barcelona por la Liga de España.

Federico Gino se ganó el premio a mejor volante de enero en el competitivo fútbol argentino, Cristhian Stuani es el máximo anotador de la Segunda División del fútbol español y Leonardo Fernández la está rompiendo desde que llegó a Toluca y le dieron confianza.

Darwin Núñez es el máximo anotador de su equipo en la temporada, Matías Viña desde que llegó a Palmeiras fue siempre titular, y Suárez y Arambarri del Getafe se han transformado en pilares del equipo azulón que atraviesa de los mejores momentos de su historia.

Detalles que en lo personal son muy importantes, pero que también llevan a poder ayudar a sus equipos en la búsqueda de cumplir los objetivos, ya sea ser campeón, ingresar a torneos internacionales, no perder la categoría o conseguir el ascenso dependiendo del club al que se le haga mención.

Las buenas actuaciones no solo llevan a llamar la atención de otros equipos que quieran contar con sus serivicios, también hay casos en los que destacarse pueda llevar a que el maestro Óscar Tabárez los tenga en cuenta y así que se les abra la puerta a la selección celeste.

De actividad deportiva se llevan menos de tres meses, pero no cabe duda que fue suficiente para que distintos jugadores uruguayos a lo largo del mundo se destaquen con goles, con cierres, con atajadas o también armando jugadas de las que sacan provecho sus equipos.

El 2020 comenzó muy bien para muchos celestes y aunque se viene un parate largo la intención es la de seguir por el mismo camino y cumplir objetivos tanto grupales como personales.

SELECCIÓN URUGUAYA La lista refleja el buen momento En este caso se tuvieron en cuenta 10 jugadores que atraviesan un buen momento y si se hace un rápido repaso se encuentra con que ocho de ellos fueron elegidos por el maestro Tabárez para los reservados de cara a lo que iban a ser los juegos ante Chile y Ecuador por las dos primeras fechas de las Eliminatorias. Está claro que las situaciones son distintas y aunque hay casos de jugadores que son fijos en la selección uruguaya y otros que están haciendo sus primeros pasos, solamente dos no están en este momento en la mayor e incluso tuvieron pasajes por categorías inferiores: ellos son Federico Gino y Leonardo Fernández.

Fernando Muslera Galatasaray El “Nando” solo recibió cinco goles en nueve juegos de Galatasaray por la Superliga en 2020. Su equipo ganó siete de esos juegos y está tercero en la tabla.

Damián Suárez Getafe Titular indiscutido y uno de los pilares que tiene el Getafe. Sus buenos rendimientos lo mantienen en el equipo y además le llegó el llamado de la selección uruguaya.

Matías Viña Palmeiras Llegó a Brasil para jugar en Palmeiras y era una incógnita saber los minutos que iba a tener. Los cuatros partidos que jugó los hizo como titular a muy buen nivel.

Federico Valverde España Titular en uno de los equipos más importantes del mundo. Ese es el presente de Federico Valverde que, hasta antes del parate, se lo podía ver fin de semana tras fin de semana defendiendo los colores del Real Madrid. El “Pajarito” se fue haciendo fuerte y ganando su lugar en el plantel y en el once inicial de Zinedine Zidane que hoy lo considera como uno de los jugadores clave dentro del equipo que hoy es escolta de Barcelona en la tabla de la Liga de España. Acumula 14 partidos en lo que se lleva disputado del 2020 y pese a que los dos goles que tiene en el Madrid los marcó a final de 2019 también le sirvieron para ganarse la confianza de sus compañeros y también del cuerpo técnico.



Los medios españoles lo han elogiado en más de una ocasión y hasta lo colocan entre los de mayor explosión. Al hablar de Valverde destacan que es un jugador vital en el mediocampo merengue donde su juego y la relación dentro del campo con futbolistas como Casemiro o Luka Modric lo han potenciado todavía más. Su estilo de juego lo ayudó también a que sea del agrado del público merengue, ya que mezcla a la perfección la clase que lo caracteriza con la garra charrúa que cuando es necesario aplica en la cancha y que lo llevó a ser ovacionado en más de una ocasión. A todo esto hay que sumarle el gran momento que vive a nivel personal, ya que acaba de ser padre y sin duda también lo hará crecer.

Mauro Arambarri Getafe Otro que llegó a la selección uruguaya gracias a sus buenos rendimientos en Getafe. El mediocampista es titular en el azulón y lo hace manteniendo grandes performances.

Federico Gino Aldosivi Con tres goles en 2020, el mediocampista de características defensivas se ha destacado en un Aldosivi que escapó de la zona del descenso en el fútbol argentino.

Leonardo Fernández Toluca Pese a que llegó a principios de 2020, ya se convirtió en el máximo anotador de la temporada en su equipo gracias a los ocho goles que sumó con la camiseta del Toluca.

Jonathan Rodríguez Cruz Azul El “Cabecita” es sensación en el fútbol azteca ya que con sus nueve goles es el máximo anotador del Torneo Clausura jugando con el Cruz Azul.

Cristhian Stuani Girona Máximo anotador de la Segunda División de España con 23 goles y siete de ellos llegaron en los tres meses que se llevan jugados en el 2020 luciendo la camiseta del Girona.