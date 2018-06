La Celeste de los uruguayos

.

Hay veces que es necesario tomar distancia de las cosas para darse cuenta del real valor de ellas. Haber viajado a Rusia un día antes de que Uruguay se despidiera de su público en el Centenario me dio la posibilidad de ver desde muy lejos lo que significó ese momento. Estoy seguro que ni siquiera hubiera ido al Estadio a cubrir el partido si hubiera estado en Montevideo. Sin embargo, estar a tantos kilómetros me hizo querer estar ahí; por el mosaico, por el ambiente, por la selección y, sobre todo, por la gente. Ver tanto entusiasmo a la hora de cantar el himno, observar los rostros cargados de ilusión y hasta leer los carteles con mensajes de aliento me generó admiración. Soy uno más de los entusiasmados, debo admitirlo. Creo en esta selección, porque el proceso desarrollado por Tabárez así lo amerita. Me animo a vaticinar sin miedo al ridículo que está para meterse nuevamente entre los cuatro primeros. Es innegable el potencial de este equipo celeste.

No menos emocionante me resultó la respuesta de los futbolistas, que a través de las redes sociales agradecieron la despedida que le brindó el público. Y quizás acá está lo más importante o lo más valorable para los que tenemos algunos años: ver la comunión entre gente y selección, algo que durante los años oscuros de Uruguay se había perdido. Cuando un pueblo entero respalda a un equipo, es difícil que las cosas salgan mal.

La gente pedía recambio: ahí está con un mediocampo aggiornado y compuesto por futbolistas jóvenes, con Matías Vecino como el más veterano con 26 años. El público pedía entrega y ahí están Luis Suárez y Edinson Cavani, dos goleadores y de los mejores delanteros del mundo, tirándose a los pies para robarle la pelota a un uzbeco en un partido de despedida.

Esta selección ha logrado no solo éxitos deportivos, sino hacer realidad el slogan con el que se quiere identificar: #elequipoquenosune.