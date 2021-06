La Celeste llegó al país y se fue en silencio al Complejo Celeste a pensar en la Copa América

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Casi dos horas después de lo previsto en la planificación inicial, la selección uruguaya llegó a Montevideo tras el empate sin goles ante Venezuela al cabo de la sexta jornada de las Eliminatorias camino al Mundial de Catar 2022.

Los futbolistas llegaron en silencio al Aeropuerto Internacional de Carrasco y se subieron al ómnibus sin hacer declaraciones. Apenas un puñado de hinchas se arrimaron a alentar a los jugadores que saludaron amablemente y siguieron su paso.

Así llegaba @LuisSuarez9 a Carrasco tras el partido con Venezuela. El máximo goleador de la selección de #Uruguay no convirtió en esta doble fecha de #EliminatoriasQatar2022 pero sabe que ya se viene un nuevo desafío: la @CopaAmerica pic.twitter.com/cfNgeSnDez — Enrique Arrillaga (@arrillagae) June 9, 2021

El equipo de Óscar Tabárez se dirigió ahora a descansar al Complejo Celeste y recién a la tarde retomará los entrenamientos ya pensando en la Copa América que iniciará el próximo domingo.



"Vamos a trabajar ahora para ella. Lo primero es definir el plantel, que será en base a esta convocatoria de jugadores que ya que conocemos y tenemos datos para saber cómo están. Trataremos de estar a la altura de las expectativas en un campeonato con un valor histórico muy importante para Uruguay", comentó anoche el maestro Tabárez.

Llegó la selección de #Uruguay a Montevideo tras jugar contra #Venezuela por #EliminatoriasQatar2022 y ya se trasladó al Complejo Celeste para continuar los entrenamientos de cara al próximo objetivo: la @CopaAmerica pic.twitter.com/6cjLNhOKVf — Enrique Arrillaga (@arrillagae) June 9, 2021

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), informó a Ovación que la delegación viajará el próximo miércoles directamente a Brasilia.



Uruguay integra el Grupo de la Copa América. La Celeste debutará el 18 de junio contra Argentina. La AUF decidió no hacer base en el Complejo Celeste, como lo permitió la Conmebol a raíz de la pandemia del coronavirus, y permanecerá siempre en territorio brasileño.

Lo que viene para la Celeste en la Copa América:

- Uruguay vs. Argentina - 18/6 - 21.00 horas (Brasilia).



- Uruguay vs. Chile - 21/6 - 18.00 (Cuiabá).



- Uruguay vs. Bolivia - 24/6 - 18.00 (Cuiabá).



- Uruguay vs. Paraguay - 28/6 - 21.00 (Río de Janeiro).