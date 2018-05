La Celeste está entrenando bajo techo

La Selección de Uruguay prosigue con sus entrenamientos preparatorios de la Copa del Mundo. Aunque el mal tiempo impidió el desarrollo de las tareas al aire libre, el cuerpo técnico dispuso la realización de los movimientos matutinos en la cancha techada del Complejo Celeste.



Las mejoras en la concentración de Uruguay son las que están permitiendo que el trabajo no se interrumpa y que, incluso, no sea necesario moverse de las instalaciones oficiales de la AUF.



Vale recordar que Óscar Tabárez está interesado en seguir mejorando un lugar de trabajo que ya ha recibido mejoras sustanciales. En la tarde de este miércoles se trabajará nuevamente.



No se descarta que entre jueves y viernes aparezca la lista definitiva de los 23 futbolistas que irán al Mundial de Rusia.