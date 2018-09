El "Cebolla" se podría vestir de celeste

Pese a que todavía no se dio a conocer la lista definitiva de reservados para los amistosos ante Corea del Sur y Japón, Cristian Rodríguez estaba entre la espada y la pared o, mejor dicho, entre la selección y Peñarol.



Es que si el “Cebolla” estaba convocado para los amistosos, se habría perdido el clásico que se iba a disputar el 14 de octubre ya que la gira asiática incluye dos encuentros: uno el viernes 12 y el otro el martes 16.



Lo cierto es que con la suspensión de esta fecha cambia el panorama y podría existir la posibilidad de que el capitán de Peñarol se sume al plantel del maestro Óscar Tabárez.



Al ser la principal preocupación aurinegra el clásico, el jugador podría viajar a Asia ya que el duelo ante Nacional pasaría a jugarse el 21 (o 20) de octubre y Rodríguez se perdería el partido de la fecha 12 en el que enfrentarán a Fénix.



Eso sí, los tiempos entre viaje y clásico serían cortos. Teniendo en cuenta que el segundo partido de la gira se disputa el 16, el “Cebolla” estaría arribando a Montevideo cerca del 18 y el fin de semana después (20 o 21) deberá saltar a la cancha para disputar el trascendental choque clásico ante Nacional que puede definir mucho, tanto del Torneo Clausura como de la Tabla Anual, aunque habrá que seguir a la espera de lo que defina el cuerpo técnico de la selección.



Cabe recordar que Cristian Rodríguez fue convocado para el último amistoso de la Celeste, ante México, y en esa instancia desde la dirigencia aurinegra se afirmó que lo iba a ceder sin inconvenientes, aunque iba a mantener conversaciones con la AUF para no perderlo en el duelo clásico. Finalmente un edema muscular lo obligó a bajarse del plantel que lideró Fabián Coito de manera interina y le permitió la presencia a Federico Valverde y fue dicha lesión la que lo obligó también a perderse el partido de Peñarol ante Cerro.



Por ahora solo queda esperar la confirmación de la lista del maestro Tabárez y saber si el “Cebolla” estará o no ante los albivioletas, lo cierto es que, salvo una lesión, el clásico no se lo pierde.



ENTRENÓ. El equipo mirasol se movió en el Centro de Alto Rendimiento pensando en el duelo ante Rampla Juniors. Luego del mismo, tanto el cuerpo técnico como el plantel se enteró que la fecha estaba suspendida.



La particularidad de los trabajos de ayer es que lo hicieron todos juntos: los juveniles y el plantel de Primera División. Estos últimos regresarán mañana a Los Aromos con la cabeza metida de lleno en el encuentro ante Rampla Juniors del próximo domingo.