"Cebolla" es la sorpresa celeste... en el álbum

A 80 días de que se ponga en marcha la Copa América Brasil 2019, Panini sacó esta semana a la venta el álbum del torneo continental, el cual consta de 400 figuritas y tiene como principal novedad una sección de Leyendas.

Cada una de las 16 selecciones participantes presenta a 20 futbolistas, además de una figurita con el escudo de la asociación nacional y dos (en realidad una partida en mitades) del equipo, aunque en esta ocasión no es una escuadra formada, sino un posible 11 con las imágenes de los jugadores montadas.

La principal curiosidad en Uruguay es la presencia de Cristian Rodríguez en la colección. "Cebolla" no ha sido convocado por Tabárez para la selección celeste desde el Mundial de Rusia 2018 (en el que fue titular un par de partidos) y parece difícil que vaya a estar en la Copa América. No es la primera vez que ocurre y seguramente seguirá ocurriendo. Los álbumes de Panini se imprimen con mucha antelación y por lo tanto quienes eligen a los futbolistas de las figuritas se la juegan bastante. De hecho, para la Copa del Mundo aparecía Egidio Arévalo Ríos, quien ya no había sido convocado para el final de las Eliminatorias y era prácticamente un hecho que no iría a Rusia.

Los celestes.

¿Quiénes son los futbolistas de Uruguay que están en el álbum? Acá va la lista:

Fernando Muslera

Martín Campaña

Martín cáceres

Diego Godín

José María Giménez

Sebastián Coates

Diego Laxalt

Nahitan Nández

Lucas Torreira

Cristian Rodríguez

Carlos Sánchez

Federico Valverde

Giorgian De arrascaeta

Rodrigo Bentancur

Matías Vecino

Gastón Pereiro

Maximiliano Gómez

Cristhian Stuani

Edinson Cavani

Luis Suárez

Leyendas.

La novedad de este álbum Panini Copa América Brasil 2019 es que trae una sección destinada a las leyendas del fútbol sudamericano que disputaron el torneo continental. Entre ellas está Enzo Francescoli, el único uruguayo elegido.

Hay uno que es casi uruguayo: el ecuatoriano Alberto Spencer, quien disputó algunos partidos con la selección celeste, todos amistosos.

Cómo conseguirlo y precios.

El álbum Panini Copa América Brasil 2019 cuesta 80 pesos (tiene tapas duras) y cada sobre, que contiene 5 figuritas, cuesta 25 pesos. Ya está a la venta en supermercados, kioskos, papelerías y varios comercios de todo el país, en la tienda oficial Panini de Mercado Libre. Asimismo, en el local de San José 1192 se pueden adquirir las figuritas que le falten al coleccionista a 14 pesos cada una porque el lema de la compañía es que todos los álbumes se llenan.