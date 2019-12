El "Cebolla" Rodríguez no se lo pierde: estará mañana a la orden

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El capitán no se lo pierde. El capitán quiere estar. Cristian Rodríguez volverá a estar a la orden de Diego López en un partido clave para Peñarol en la lucha por el Campeonato Uruguayo.

Luego de recuperarse de un desgarro que sufrió el 22 de noviembre en el partido frente a Fénix, el “Cebolla” regresará al plantel en un encuentro que puede definir el futuro de los carboneros.

Es que Peñarol tiene la obligación de ganar para forzar dos finales más, porque en caso contrario Nacional se consagrará como campeón del Uruguayo.

Y es por eso que más allá de tener que poner toda la carne en el asador, Diego López no dejará nada librado al azar y una de sus cartas es la inclusión del capitán carbonero en el plantel. El “Cebolla” no está al 100% de sus posibilidades físicas y sobre todo futbolísticas, ya que acumula varias semanas de inactividad, pero a pesar de eso no deja de ser una pieza clave en el equipo.

Capitán y referente máximo de las últimas temporada, pieza fundamental en la obtención del bicampeonato, Cristian Rodríguez sabe que no está para 90’ pero el clásico de mañana no se lo quiere perder por nada del mundo y aunque sea en el banco de suplentes, tendrá su lugar.

¿Cuánto puede influir su presencia? La ausencia del capitán no fue determinante en el mal partido que tuvo Peñarol el miércoles pero sí incidió bastante.

A pesar de que el “Cebolla” no ha tenido la continuidad esperada, cada vez que el equipo lo necesitó y estuvo físicamente bien, respondió.

Es un jugador que, estando en condiciones, es importante en el juego del equipo y además, por todo lo que le puede transmitir dentro de la cancha a sus compañeros en un partido como el de mañana que será sin margen de error.