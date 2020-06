"Cebolla" Rodríguez: "Estos pueden ser mis últimos cuatro meses en Peñarol"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cristian Rodríguez confirmó que sufrió un desgarro en el abductor, pero aclaró que no tiene sobrepeso, información que llegó hasta el Consejo Directivo de Peñarol el jueves por la noche y que llevó incluso a que se hablara de que podía a ser sancionado. El capitán aurinegro indicó además que estos “pueden ser los últimos cuatro meses en el club”.

Entrevistado por el programa Cien Por Ciento Deporte (Sport 890), el “Cebolla” indicó: “Yo estaba trabajando con el profe Santana, al que contraté yo, no el club, y en un momento me abrí de piernas y me desgarré el abductor. Lo bueno es que queda mucho tiempo para recuperarme. Pueden ser mis últimos cuatro meses en el club y en el fútbol, así que quiero jugar”.

Lo que sí negó enfáticamente es que esté con cinco kilos de sobrepeso, como se informó al Consejo Directivo de la institución. “Que me digan dónde están los cinco kilos de diferencia. No puedo apuntar a alguien porque no sé quién habla, quién informa, pero invito a esa persona —con todo respeto— a que venga a Los Aromos y me pese”.

“Cebolla” apuntó que “hablar es gratis, siempre se inventan cosas. Yo estoy muy tranquilo. Tuve tres meses para pensar en mi futuro y decidí estar muy enfocado en hacerlo bien estos cuatro meses que me quedan de contrato”.

Cristian Rodríguez explicó que “el año pasado con el ‘Memo (López) y el anterior con (Leonardo) Ramos jugué con 90 kilos. Hoy estoy en 90,5. Entonces no es la gran diferencia luego de tres meses parado”.

Sobre la supuesta molestia del cuerpo técnico liderado por Diego Forlán, expresó que él no sabe nada de eso. “En Los Aromos está todo bien”.

Reconoció que en el último año y medio “he tenido una racha negativa de lesiones y no pude recuperarme bien, así que durante la cuarentena tuve mucho tiempo para pensar qué iba a ser de mi futuro. Quiero hacer estos cuatro meses bien para luego evaluar si estoy para seguir o para abandonar”.

El capitán mirasol dijo que se está “comiendo un garrón, porque uno hace muchas cosas por el club y trata siempre de dejarlo bien parado. Mi compromiso es al 100%. Me encanta el campo, obviamente, pero soy un profesional”. Admitió no saber si lo podían sancionar por haberse lesionado mientras está en el Seguro de Paro, pero expuso que “si lo hacen por el supuesto sobrepeso sería injusto”.

Finalmente, admitió que “esto de terminar mi carrera puede ser. Todo dependerá de lo que pase en estos cuatro o cinco meses”.