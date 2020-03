"Cebolla" Rodríguez: "Invité a Cavani a jugar en Peñarol y me dijo que no

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cristian "Cebolla" Rodríguez es el actual capitán de Peñarol, pero tiene una dilatada trayectoria donde jugó en Italia, Brasil, Argentina, Portugal, Francia y España. Precisamente en este último vistió los colores del Atlético de Madrid y en base a eso mantuvo un diálogo con el diario AS.

En la entrevista se hizo referencia a distintos temas, pero el que más sorprendió fue cuando le preguntaron sobre Edinson Cavani. El "Matador" estuvo cerca de arribar al Atlético, pero por las dudas el "Cebolla" hizo un intento especial: "Yo lo invité a jugar a Peñarol. Lo llamé y me dijo que no".

Además aseguró: "Cavani sería imparable en el Atlético junto a Simeone, pero ahora va a seguir jugando en París. Todos sabemos lo bueno que es".

En relación a la actualidad de Peñarol, el mediocampista afirmó: "Es el club donde me inicié. Para mí es especial estar aquí y quiero darlo todo por este escudo".

Consultado sobre ser dirigido por Forlán sentenció: "Este es su primer año y si Dios quiere le irá muy bien. Como jugador ya demostró lo bueno que era y como persona es hasta mejor. Está capacitado para un proyecto ganador como es Peñarol".

"Dejé un pedazo de mi vida y siempre quiero que le vaya bien. Me pondría contento saber que la gente del Atlético no me olvida. Allí viví cosas muy importantes como ganar una Liga, derrotar al Madrid y otras más", opinó sobre lo que fue su pasaje por el conjunto colchonero.

Antes de finalizar, aclaró nuevamente la polémica de su apodo: "Era un apodo que tenía mi papá y me quedé con él. Nada de llorar".