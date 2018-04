El "Cebolla" nunca te deja a pie

Le tocó hacerlo ante The Strongest en La Paz y Peñarol tuvo los mejores minutos del partido. Lo hizo frente a Atlético Tucumán y terminó dando la asistencia a Cristian Palacios que lo dejó mano a mano con el arquero para el posterior gol que sentenció el duelo. Repitió ante Fénix el sábado y terminó marcando un gol.



Es cierto que Cristian Rodríguez encontró en el doble 5 un lugar que lo hace destacarse partido tras partido, pero en los minutos que lleva como mediopunta no decepcionó. Es más, jugó de maravilla. Esta vez todo apunta a que volverá a hacerlo frente a Libertad de Paraguay en el partido de mañana, ya que Maximiliano Rodríguez se quedó en Montevideo (tampoco había viajado a Bolivia) para cuidarlo de una lesión que lo deje afuera del clásico, tras sufrir una contractura luego del duelo ante Fénix.



De esta manera, el “Cebolla” será la compañía de Gabriel Fernández en el ataque aurinegro que intenará cosechar un buen resultado pensando en la clasificación a octavos de final.



¿Qué le aporta al ataque? Potencia. Es una de las características que más se resaltan en el “Cebolla” y que Peñarol la podrá aprovechar unos metros más adelante, teniendo en cuenta que se va a enfrentar a una zaga paraguaya que no suele destacarse por tener la velocidad como princpal arma.



La pegada de Cristian Rodríguez es otra de las cosas que los aurinegros pueden aprovechar. A lo largo de su recorrido en el conjunto aurinegro ha marcado varios goles desde afuera del área con potentes remates de zurda que han batido a los arqueros.

¿Qué pierde Peñarol? Esa misma potencia en la mitad de la cancha. Cristian Rodríguez se ha caracterizado por ser el complemento perfecto para que Guzmán Pereira (o en su momento Walter Gargano) marque y él se encargue de distribuir el fútbol.



El ingreso de Mathías Corujo como doble 5 le puede agregar un poco más de marca, pero precisamente lo hace perder un tanto la salida prolija de pelota que consigue con su capitán.



Por eso mismo es que la apuesta de Leonardo Ramos puede ser un tanto arriesgada, aunque teniendo en cuenta que el rival va a salir a atacarlo desde el primer minuto, el ingreso del “Chiche” no es un cambio tan descabellado.



Opciones no le faltaban al entrenador aurinegro, ya que podría haber apostado a jugar con dos delanteros, como sucedería si ingresaba Cristian Palacios, o incluso con otro tipo de mediopunta como lo puede ser el ecuatoriano Fidel Martínez.



Leonardo Ramos conoce al “Cebolla” y sabe lo que puede rendir, por eso mismo es que confía en él y lo coloca en una posición en la que no juega habitualmente, pero en la que cuando lo ha hecho no defraudó.



Es más, lo hizo bien y una vez más el volante lacacino demuestra su polifuncionalidad, luego de que jugara por banda izquierda en el inicio de su segundo ciclo en Peñarol, pasara a formar parte del doble 5 y hoy afronte la responsabilidad de vestirse de “Maxi Rodríguez” y jugar de mediopunta. Ramos sabe que el “Cebolla” no lo deja pie.

Brian Rodríguez se metió entre los viajeros.

En esta jornada, el plantel aurinegro viaja a Asunción para afrontar el duelo de mañana desde las 21.45. El mismo está conformado por 19 jugadores con la sorpresa de que Brian Rodríguez se metió entre los viajeros y será convocado para su primera partido de Copa Libertadores. El juvenil no había estado frente a The Strongest, ni ante Atlético Tucumán, pero sí lo hará ante el “Gumarelo”.



#Peñarol - Lista de jugadores convocados para el partido frente a Libertad, por la fecha 3 del Grupo C de la Copa Conmebol Libertadores pic.twitter.com/87wLhLHoUM — Prensa Peñarol (@PrensaCAP) 16 de abril de 2018

Para el clásico habrá tres variantes.

Fabricio Formiliano y Maximiliano Rodríguez se quedaron en Montevideo para cuidarse de sus respectivas lesiones y así poder llegar en tiempo y forma al clásico del próximo domingo. El otro que también ingresará al once incial, respecto al equipo que jugará en Asunción, es Lucas Hernández, habitual titular por el lateral izquierdo y que terminará su suspensión copera mañana.



Por eso mismo es que el equipo que pararía Leonardo Ramos para el duelo trascendental sería con: Kevin Dawson; Guillermo Varela, Fabricio Formiliano, Ramón Arias, Lucas Hernández; Fabián Estoyanoff, Guzmán Pereira, Cristian Rodríguez, Agustín Canobbio; Maximiliano Rodríguez y Gabriel Fernández.



Peñarol marcha dos puntos por debajo de su tradicional rival y en caso de ganar quedará como único líder del Torneo Apertura a falta de dos fechas.