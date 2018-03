“Cebolla” desde el inicio

Con un único cambio en la formación inicial el maestro Óscar Washington Tabárez preparó ayer el equipo de Uruguay que afronta hoy, desde la hora 8.35, la final de la China Cup ante Gales.



Cristian “Cebolla” Rodríguez entrenó con la oncena en lugar de Giorgian De Arrascaeta, lo cual no modificaría la figura táctica, que continuaría con un 4-4-2. A lo largo de las Eliminatorias el capitán de Peñarol ha sido el habitual titular en el puesto, pero las últimas actuaciones del futbolista surgido en Defensor Sporting llevaron a Tabárez a darle la titularidad quizás para verlo más minutos en cancha. El resto del equipo sería el mismo del debut con victoria 2-0 ante República Checa. Por lo tanto, la posible formación celeste es con: Fernando Muslera; Guillermo Varela, José María Giménez, Diego Godín, Diego Laxalt; Nahitan Nández, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Cristian Rodríguez; Luis Suárez y Edinson Cavani.



El técnico celeste no había confirmado el equipo al cierre de esta edición, pero todo apunta a que Lucas Torreira tendrá minutos saliendo una vez más desde el banco de suplentes. Es probable que también ingresen algunos de los que no lo hicieron el viernes.

URUGUAY - GALES



Estadio: Guangxi Sports Center (Nanning).



Hora: 8.35.



Uruguay: F. Muslera; G. Varela, J. Giménez, D. Godín, D. Laxalt; N. Nández, M. Vecino, R. Bentancur, C. Rodríguez; L. Suárez y E. Cavani. DT: Ó. Tabárez.



Gales: W. Hennessey; J. Chester, A. Williams, B. Davies; C. Gunter, J. Allen, A. King, D. John; G. Bale, S. Vokes y H. Wilson. DT: R. Giggs.