El "Cebolla" dio la explicación del festejo hacia la tribuna de Peñarol

Cristian Rodríguez fue el autor del único gol de Peñarol este sábado en el empate 1-1 contra Danubio en el Campeón del Siglo, pero luego de marcar el penal festejó levantándose la camiseta y gritando en dirección hacia la Tribuna Damiani, por lo que este domingo aclaró su reacción en un mensaje en redes sociales.

"Ayer (por el sábado) grité el gol con el alma. En la Damiani vi gente sentada y quise arengarlos a levantarse de sus asientos para celebrar juntos", comienza la publicación del "Cebolla" en su cuenta de Instagram.

"Nunca pensé en reprochar nada al hincha, que siempre está. Si alguien malinterpretó mis gestos, pido disculpas. Sólo quiero que seamos campeones", sumó el capitán de Peñarol, que no es la primera vez que utiliza sus redes sociales para enviarle un mensaje al hincha.

Tres semanas antes, luego del debut de Peñarol en el Torneo Clausura, "Cebo" envió un mensaje explicando por qué no había estado presente por más que desde el club habían informado que era por una sobrecarga muscular.

"Aun me quedan muchísimas ganas e ilusión. Sé que muchos perdieron la fe en mi, el cariño y el respeto. Más allá de todo nadie me va a robar mi sueño. Los que me conocen saben quién soy. Que sea contra todos no me importa, siempre carbonero", había escrito.