El CDS puede ser clave para recuperarse

Más allá de que el triunfo por Copa Libertadores aplacó los dos traspiés consecutivos en el Uruguayo, es momento de que el equipo de Leonardo Ramos vuelva a sumar de a tres en el torneo local.



Enfrente tendrá a Rampla, un equipo que no viene bien, que acumula 13 partidos sin ganar y que se ubica en la última posición del Apertura, aunque todo esto importa poco cuando los 22 jugadores salen a la cancha y Peñarol lo descubrió en la última fecha frente a Torque.



Lo cierto es que Peñarol no puede dejar más puntos si quiere seguir dependiendo de sí mismo para ser campeón del Apertura y Rampla Juniors buscará ser una molestia y dar la sorpresa en un Campeón del Siglo en el que el conjunto mirasol se hace fuerte y acumula 11 partidos sin perder, con 10 triunfos y un solo empate, el que cosechó hace dos fechas ante Danubio.



El plantel mirasol demostró una amplia mejoría en el duelo frente al elenco tucumano y así llega al partido ante el “Picapiedra” con confianza. Parte de ella también la otorga el entrenador, que hace un solo cambio respecto al equipo que ganó entre semana.



Esa variante es la de Lucas Hernández, habitual titular que vuelve al lateral izquierdo, mientras que Rodrigo Rojo (autor de un gol ante los tucumanos) regresa al banco de suplentes.



Para el aurinegro este encuentro tamb ién será especial, ya que hace 32 partidos que no pasaba dos juegos sin ganar. La última vez fue hace prácticamente un año, cuando el 29 de abril y el 7 de mayo igualó 1-1 con River Plate y cayó ante Cerro por 2-1, respectivamente.