Cavani ya no se siente como en su casa

"Edi ya no se siente como en casa", aseguró el diario Le Parisien basándose en el comentario de un pariente de Edinson Cavani, y hasta incluso anticipó que el jugador uruguayo “piensa abandonar la capital francesa el próximo verano (europeo)”.



El periódico enfatizó que Cavani “no está muy contento con el PSG”, que “no se lleva bien con Neymar” y que no será “nunca más un títere del brasileño”, que no es un compañero de equipo porque no es tratado igual que el resto.



La eliminación ante el Real Madrid alimentó la afirmación de los clanes. “El Matador está del lado de los argentinos, pero deplora en privado el ambiente general que reina en el campo de entrenamiento del PSG”, subrayó Le Parisien antes de asegurar que “el plan de partida permanece muy actual”.



Sin perjuicio de ello, el diario cree que Cavani “aún puede ser parisino la próxima temporada”, pero advierte que para que eso suceda en primer lugar deberían dejar “de faltarle el respeto”.



Entre los puntos clave para que no Cavani prosiga su carrera deportiva en la capital francesa entra “la elección del nuevo entrenador. Después de ser más bien un partidario de Unai Emery la temporada pasada, Cavani se alejó del vasco por culpa de dos penales”.



Además, su futuro está vinculado “al peso que pueda mantener en el vestuario”. En caso de que Cavani obtenga una buena salida, que queda por verificar, su partida podría aportar al menos 60 millones de euros al PSG. En cualquier caso, el internacional uruguayo no carece de clubes interesados, tanto en Inglaterra como en España. Sus 33 goles en todas las competiciones de la actual temporada lo ponen en una posición de privilegio para que varias instituciones lo esperen de brazos abiertos.