Cavani: "Seguiré dando lo mejor de mí hasta el último día que esté en PSG"

Después de cruzar la barrera de los 200 goles con la camiseta del PSG, Edinson Cavani reconoció que vivió un mes muy especial, porque pudo haberse ido de la institución parisina. “Me alegro de haberme quedado, por supuesto. París me ha dado mucho. Estoy aquí para continuar mi aventura en París, estoy feliz y orgulloso de ello”.

El Matador, que eligió un gol de tiro libre a Marsella (anotado en 2017), como el mejor de todos los tantos anotados en el club, subrayó “han pasado 6 años y medio y serán 7 años al final de la temporada. Han pasado muchas cosas. Entonces se ha creado una pequeña historia en este club. Es una gran aventura en mi vida, en mi carrera. Espero pasar un buen rato con el PSG".

"Me enorgullece saber que puedo dejar un pequeño rastro en la historia del club. Para los seguidores porque me dieron confianza todos los días. Crecí enamorado. Es algo que no sucedió de inmediato, sino con el tiempo. Pero no ha terminado para hacer que esta historia crezca un poco más”, agregó.

En la celebración del gol número 200, Cavani dijo que “es un momento que me recuerda todos los kilómetros recorridos, las cosas emocionantes, las frustraciones, los momentos especiales. Todas estas cosas constituyen un momento increíble. Es hermoso para mí”.

Al profundizar por lo vivido en enero, Cavani sentenció que “es cosa del pasado y a veces es bueno dejar estas cosas atrás. Fue un mes especial y muy difícil para mí” y también indicó: “seguiré dando lo mejor de mí hasta el último día que pase aquí. Es difícil para todos los jugadores pasar por momentos como estos, pero es parte de nuestro trabajo, el fútbol. No hay nada que criticar. Simplemente trabajar, trabajar, trabajar de nuevo. Porque al final, son solo estos sacrificios los que te permiten seguir avanzando”.

Sobre su relación con la afición, Cavani remarcó: “Me gustaría agradecerles. En primer lugar, también me gustaría agradecer a mis compañeros de equipo, que están conmigo todos los días. Los hinchas me han apoyado muchas veces. Solo puedo agradecer la calidez que nos brindan todos los días, y especialmente a mí, en momentos difíciles o de alegría. La única forma en que puedo agradecerles es dar el máximo, 100% en el terreno. Será así hasta el final”.