Cavani pide actuar "con amor" y que sean conscientes que "después puede ser tarde"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Desde el campo en Salto, Edinson Cavani utilizó sus redes sociales para pedirle a los uruguayos que "sean conscientes que después puede ser un poco tarde y que hoy podemos hacer algo por todo esto". Con su mensaje al que rotuló "actuemos con amor", el "Matador" envió un apretado abrazo a todos y remarcó que hay que tomar todas las precauciones para afrontar la situación de la pandemia de coronavirus "con responsabilidad". Según el delantero uruguayo, solamente así "podremos sentirnos realizados por el resto de nuestras vidas".

Cavani, que abandonó Francia para instalarse en su Salto natal, armó un pequeño video que difundió en Instagram, Twitter y Facebook, tras preguntar cómo estaban todos dijo: "No quiero extenderme mucho, solamente quiero mandarles un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes, así como lo estoy mandando a mi familia. Hoy me toca estar en mi casa, en el campo y tener a mi gente cerca. Los quiero abrazar, saludar y besar, pero hoy no puedo. Sinceramente, suena tan raro, pero es así. Hoy todas las personas tenemos la posibilidad de hacer algo, de aportar nuestro granito de arena para al final de todo esto sentirnos realizados".

Cavani agregó: "No hablo de profesión, hoy cualquier persona, cuaquier ser humano aportando su granito de arena, en todo lo que es la precaución y enfrentar esto que se está viviendo con mucha responsabilidad y demás, nos dará para sentirnos realizados para el resto de nuestras vidas porque hacemos algo muy importante para todos, no para nosotros o nuestra gente solamente, o nuestra familia, sino para nuestros amigos, para la humanidad, para nuestro país, para nuestra ciudad".

Por esa razón, Cavani dijo: "Así que quiero pedirles, uno que viene de allá lejos y que ve lo que está pasando, la mejor y mayor precaución posible para que no nos llegue todo lo que está ocurriendo. Que podamos combatir a tiempo tantas cosas de este virus. Seamos conscientes que después puede ser un poco tarde y que hoy podemos hacer algo por todo esto. Les mando un beso grande y abrazo apretado a todos".