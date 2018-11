PSG derrota al Lille y sonríe al término de un día complicado

Según esta investigación, que se apoya en "más de 70 millones de documentos" analizados "durante ocho meses por 80 periodistas de quince medios europeos (reagrupados en el consorcio EIC)", la UEFA "habría ayudado con conocimiento de causa a los clubes (PSG y City) a maquillar sus propias irregularidades".



Pero en lo puramente deportivo las cosas marchan bien para el equipo de Thomas Tuchel.



El conjunto parisino firmó su 12ª victoria en Ligue 1 en otros tantos partidos, estableciendo un nuevo récord en Europa de victorias en un inicio de temporada.



Los tres puntos permiten al PSG ampliar a 11 puntos la diferencia con el Lille y el triunfo da además ánimos al PSG de cara al crucial duelo del martes en Liga de Campeones ante el Nápoles en San Paolo.

Neymar y Mbappé goleadores

El precedente récord de victorias consecutivas en un inicio de curso pertenecía al Tottenham (1960-61).



Lesionado en el muslo y baja el domingo pasado en el Velodrome ante el Olympique de Marsella, Cavani no entró en la convocatoria por segundo partido seguido, mientras que el centrocampista italiano Marco Verratti, sorprendo esta semana al volante con más alcohol en sangre del permitido, sí partió en el once de inicio.



El Lille creó las primeras ocasiones de peligro por medio de Xeka (8) y Jonathan Bamba (12).

Aunque el conjunto local pasó pronto a dominar el partido, sus goles se hicieron esperar hasta el segundo acto.



El joven prodigio galo Kylian Mbappé abrió el marcador de un soberbio derechazo ajustado desde fuera del área (70), y Neymar amplío la renta con un disparo con la diestra desde la frontal luego de una rápida combinación con Mbappé (84). El disparo tocó en un defensor local.

Lo de Verratti "no estuvo bien"

El Lille, que hizo honor al puesto que ocupa en la clasificación, maquilló el resultado al convertir el marfileño Nicolas Pepe un penal por mano en el tiempo añadido (90+3).



"El París SG estuvo realmente demasiado fuerte. No tuvimos 2 o 3 segundos para respirar", reconoció el técnico visitante Christophe Galtier.



"Hay mucha, mucha diferencia. Para esperar lograr un resultado contra el PSG hay que estar al máximo en todos los sectores y que el PSG esté un poco menos bien", añadió.

Tuchel, por su parte, calificó el partido como "el mejor de la temporada", y afirmó que lo que hizo Verratti "no estuvo bien". "Marco me lo dijo el miércoles antes del entrenamiento. No puede ser hacer eso dos días antes de un partido... El club debe regular esas cosas, yo debo controlar el vestuario en el aspecto deportivo", explicó.



Los tres goleadores del partido ocupan el podio en la clasificación de goleadores de la Ligue 1; Mbappé con 11 dianas, Neymar 9, y Pepe 8 igualado con el argentino Emiliano Sala.



El PSG ya piensa en el Nápoles. "Debemos concienciarnos de que vamos allí a la guerra", lanzó el brasileño Thiago Silva tras el pitido final a Canal+ Sports.