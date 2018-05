Cavani: "Vamos a ir al Mundial sabiendo que tenemos un gran equipo"

Edinson Cavani anticipó que la Celeste irá otra vez a un Mundial con "perfil bajo", pero con mucha confianza porque el grupo seleccionado tiene bien claro el potencial que poseen como equipo.



Cavani admitió que la selección cuenta con muchos jugadores que llegan en un buen momento y remarcó que lo mejor de todo es la evolución que ha tenido el equipo en los últimos tiempos.



Sobre las posibilidades que tendrá la Celeste de Óscar Tabárez en la Copa del Mundo, Cavani dijo que no hay que perder de vista que "en un Mundial, donde están los mejores equipos del mundo, los mejores futbolistas del mundo, donde cualquier error te cuesta caro, tenemos que pensar mucho en lo nuestro. Hay que pensar en lo que tenemos y en lo que hemos hecho, en lo que el equipo ha crecido en el sentido grupal, y hay que ir siempre con la misma mentalidad. Tenemos que llegar con perfil bajo, sin hablar mucho en lo previo, pero sabiendo que tenemos un gran equipo y que podemos mejorar con estos trabajos (en el Complejo Celeste)".



En lo que refiere a los grandes desafíos que esperan a la selección uruguaya y el nivel de los adversarios, Cavani no ignoró el hecho de que "hay selecciones que ya son un clásico de los mundiales, que son potencia en el mundo, como Alemania y Brasil, pero contra esos equipos, si llega el momento, nos enfrentaremos y lo haremos con el mismo espíritu, que es lo más importante".



Para el delantero del PSG la mejor preparación que pudieron tener los futbolistas nominados por Tabárez se dio en las propias ligas. "Creo que la mejor preparación es la continuidad que cada uno tuvo en sus equipos".



También subrayó que lo mejor ahora es medir bien las cargas de trabajo. "Después de una temporada larga lo que hay que hacer es mantener la cabeza y que el cuerpo no descanse mucho ni tampoco meterle mucho trabajo. Hoy todos estamos físicamente bien y son los pequeños detalles los que nos permitirán llegar bien al Mundial".

​

Finalmente, al preguntársele sobre los insistentes rumores de partida del club parisino, Cavani aseveró: "Me han vendido por todos lados y en el mercado siempre se habla y se dice. Estoy bien en París y hay una muy buena conexión con la gente, con la ciudad y con el club, aunque me gustaría que mejoraran algunas cosas por bien del equipo".