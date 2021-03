Cavani en duda: el delantero podría perderse el duelo del United con Leicester por FA Cup

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El domingo se enfrentan Leicester y Manchester United por los cuartos de final de la Emirates FA Cup, el torneo más antiguo de Inglaterra. Pero el equipo de Ole Gunnar Solskjaer aún no sabe si podrá contar con Edinson Cavani en un momento crucial de la temporada.

Ayer no pudo estar frente al Milan por una lesión que sufrió en la previa del viaje a Italia, cuando entrenaba en el Aon Training Complex, centro de trabajo del United. Y si bien su equipo terminó clasificando a los cuartos de final de la Europa League tras vencer al elenco de Stefano Pioli, es preocupante la seguidilla de lesiones que le impiden jugar.

¿Cuándo se jugará Leicester City - Manchester United? El Estadio King Power Stadium de "Los Zorros" albergará el duelo de cuartos de final de la FA Cup que se disputará a las 14:00 horas.​

El "Matador" ha disputado 22 partidos con los Diablos Rojos con un total de seis goles. Sus estadísticas son positivas si tenemos en cuenta que en la mayoría de los encuentros ingresó desde el banco.

En este marco, Solskjaer fue consultado acerca de la presencia de Cavani en el duelo del domingo frente a Leicester, y sus declaraciones no fueron tan optimistas: "Edinson estuvo trabajando muy duro puertas adentro, pero aún no ha podido recuperar su forma físico ideal", manifestó el exjugador del Manchester United. Además, Solskajer dio detalles sobre las intenciones del salteño de volver a jugar: "No quiere jugar si no está al cien por ciento. Espero que llegue al domingo”.

Con el delantero uruguayo entre algodones y la presencia de Marcus Rashford en duda, luego de que el delantero debiera salir del partido frente a Milan por precaución, el técnico noruego deberá pensar en alternativas para enfrentar a un Leicester City que llega motivado tras golear 5 a 0 al Sheffiled United el pasado fin de semana, con un hat-trick de Kelechi Iheanacho.

Todo indica que, a pesar de la molestia que tuvo en el encuentro por Europa League, Rashford irá de arranque en el partido frente al Leicester, y él propio entrenador lo dejó claro en la conferencia que brindó en Italia: “Marcus sintió algo. No quisimos arriesgarlo. Creo que estará bien”.

La temporada de ambos equipos ha sido buena si tenemos en cuenta la tabla de posiciones en la Premier League. Los de Old Trafford se encuentran segundos con 57 puntos, seguidos por "Los Zorros" con 56 puntos.

El Leicester llega a esta instancia de la FA Cup tras dejar en el camino al Brighton por ventaja mínima y con un gol de Kelechi Iheanacho a los 94 minutos. Por su parte, el último encuentro del United fue por la quinta jornada de esta competición, donde venció 1 a 0 al West Ham con gol de Scott McTominay a los 97 minutos de juego.