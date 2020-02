Cavani solo iría al Atlético de Madrid si Cerezo rectifica sus dichos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de muchas negociaciones entre París Saint-Germain, Atlético de Madrid y Edinson Cavani, la llegada del uruguayo al club colchonero no se dio y, confirmada su presencia en el equipo francés hasta final de temporada cuando termine contrato, ahora comenzó la etapa en la que empiezan a surgir datos de por qué se frustró el pase.

La primera revelación, surgida de fuentes del club madrileño, apuntaron a que la exigencia del futbolista de un tercer año de contrato garantizado fue lo que hizo naufragar la operación. Como el club no se lo otorgaba, entonces Walter Guglielmone (hermano y representante de Cavani) habría pedido una prima por contratación y un salario superior al ofrecido, a lo cual Atlético se negó.

"Me parece una vergüenza la situación de algunos jugadores con sus representantes y sus familiares. Nosotros no estamos para que nos atraquen", dijo el pasado sábado Enrique Cerezo, presidente de Atlético de Madrid. Estas palabras no cayeron nada bien en el entorno del futbolista y quien salió al cruce fue Berta Gómez, madre de Cavani, quien ahora exige que el dirigente colchonero se rectifique de sus dichos para que el "Matador" llegue en julio a la entidad, una vez que quede libre de PSG.

"No entendemos por qué el presidente dijo semejante barbaridad. Estuvo fuera de lugar. Nos dolió mucho porque es absolutamente falso que Walter (Guglielmone) pidiera una prima por fichaje. Este señor lo que debería haber hecho es contar a sus aficionados por qué Cavani realmente no fue al Atlético y es porque, primero, el PSG no quiso dejarlo salir y, segundo, el Atlético nunca llegó a lo que pedía el PSG cuando después se planteó negociar", dijo la mamá del futbolista en declaraciones al diario As.

Gómez dijo incluso que Cavani estuvo dispuesto a ganar menos de lo que hoy cobra en el PSG. "Mi hijo hizo todo lo que estuvo en su mano para ir al Atlético. Presionó sin jugar al PSG para que lo dejara salir y después transmitió a su hermano que estaba dispuesto a bajarse el sueldo para facilitar su contratación por el Atlético. Él quería jugar con el Cholo (Simeone) y lo demostró en todo momento", dijo. Y añadió: "Edinson no ha querido que el dinero fuera un problema, porque si hubiera sido por dinero hubiera ido al Manchester United, al Chelsea o al Inter de Miami (club de David Beckham), que hizo una importante oferta por él. Que no se le olvide a nadie que mi hijo tiene una carrera intachable, es un profesional íntegro, y que la presión que hizo al PSG con no jugar para salir al Atlético es una mancha en su carrera".

Según la mamá de Edi, la posibilidad de que finalmente recale en Atlético a partir de la temporada 2020-2021 no está caída, pero hay una condición para que se sienten a negociar: "El presidente del Atlético debe pedir perdón. Nosotros no somos rencorosos y todo puede arreglarse si se retracta de lo que dijo. Mi hijo va a tener ofertas, es indudable, pero sigue pensando en poder ir al Atlético porque le gustaría jugar a las órdenes del Cholo".