Cavani "está con ganas de irse porque necesita jugar", dijo su padre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Continúa la novela de Edinson Cavani, que ya no solo incluye su posible salida de Paris Saint-Germain e inminente arribo a Atlético de Madrid, sino que otros actores habrían aparecido desde Inglaterra. Pero vayamos por partes.

Paris Saint-Germain ya le busca reemplazo a Edinson Cavani By Daniel Rosa MIRA TAMBIÉN Paris Saint-Germain ya le busca reemplazo a Edinson Cavani

El "Matador" quiere salir del conjunto parisino y de eso no hay dudas. Así lo confirmaron tanto su padre Luis como su madre, Berta Gómez. "Yo sé que él está con ganas de irse porque creo que es un jugador que necesita jugar y hoy está jugando tres minutos, seis", indicó Luis Cavani en declaraciones a La Sexta, señal de la televisión privada española.

Sin embargo, aclaró que la operación hasta ahora no se ha concretado no solo porque PSG quiere más dinero del que ofrece Atlético de Madrid, sino "por orden de la dirigencia del club", que según Cavani padre "no lo quieren entregar hasta que termine la Champions; lo precisan para los octavos de final", aunque reflexionó: "No sé por qué no lo tienen en cuenta ahora y sí para la Champions".

El deseo del padre de Luis Cavani es que su hijo vaya al Atlético de Madrid porque sería dirigido por Diego Simeone, "un técnico con mucha personalidad".

Berta Gómez, madre de Edi, reafirmó el deseo de su hijo de salir de PSG y recalar en el conjunto colchonero. Recordó que el club parisino "ha rechazado tres propuestas del Atlético de Madrid, pero mi hijo ha pedido marcharse y estamos esperando a que se llegue a un acuerdo por parte de ambos clubes".

La oferta inicial de Atlético de Madrid fue por 10 millones de euros y París Saint-Germain pidió 30. Los colchoneros ofrecieron 10 más variables, pero el conjunto francés se mantuvo en su cifra. Ahora se está negociando sobre la base de 15 millones y a partir de este monto fue que Leonardo, director deportivo de PSG, abrió la puerta para una posible salida del uruguayo.

Según la madre de Cavani el panorama "está complicado, pero él quiere jugar en el Atlético. Si no es ahora, en verano (europeo) seguramente", expresó en declaraciones al diario As.

De acuerdo a lo que han venido informando los medios españoles, Cavani ya tiene un acuerdo económico con Atlético de Madrid para llegar en julio, una vez finalizado el contrato con PSG. Por lo tanto, se sostiene que la operación se terminará haciendo sobre fines de enero y no antes porque los parisinos quieren sacar el mayor rédito posible a la transacción en virtud de que saben que si esperan al término del contrato su beneficio será cero.

Sin embargo, habría entrado en escena un nuevo actor que podría interponerse en el camino del Atlético.

Chelsea, un nuevo actor

A todo esto, Cavani no fue convocado por tercer partido consecutivo por el técnico Tuchel, en este caso para enfrentar al Reims por la Copa de la Liga. Desde hace una semana ya se dice que el futbolista ha pedido para no ser tenido en cuenta hasta tanto no se decida su futuro.

Las negociaciones con Atlético de Madrid se han dilatado y han abierto la posibilidad a otros interesados. Tottenham en su momento apareció como una opción, porque José Mourinho había pedido la contratación de Cavani, pero el tema no avanzó.

Ahora parece haber otro interesado desde Inglaterra y también de Londres: Chelsea. El periódico The Sun informó este miércoles que el club dirigido por Frank Lampard habría presentado una oferta concreta por Cavani, que supone el pago por una cesión hasta final de temporada, haciéndose cargo además del salario.

Esto disparó las alarmas en Atlético de Madrid, aunque desde España se asegura que tal posibilidad no seduce mucho a Cavani, quien tiene como meta jugar en el Atlético del "Cholo" Simeone.