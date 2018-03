Cavani tiene por delante el reto de dejar una huella más grande en el PSG

El delantero uruguayo del París SG Edinson Cavani afrontará este sábado una nueva final de la Copa de la Liga de Francia, una competición cuyas cuatro últimas finales ha ganado con el PSG, anotando en tres de ellas, lo que le convierte en el máximo goleador en las finales de este torneo.



En las cuatro finales que ha disputado en Copa de la Liga, Cavani firmó tres dobletes. El último fue la pasada temporada, precisamente ante el rival del sábado, el Mónaco (4-1), en un momento en que el conjunto monegasco brillaba tanto en Liga de Campeones como en la Ligue 1.



Aunque en la final ganada en 2016 al Lille no consiguió marcar (2-1), el internacional charrúa había firmado sendos dobletes ante el Olympique de Lyon (2-1) en 2014 y ante el Bastia (4-0) en 2015, en ambos casos en el partido definitivo por el título.



Sexto jugador de la historia en haber disputado más minutos en finales de Copa de la Liga (209), el 'Matador' suma 6 goles en las finales, lo que supone una media de un gol cada 34 minutos.



Cavani no se arruga en las finales, como también lo atestiguan sus goles en la Copa de Francia. Después de haber anotado el gol decisivo ante el Auxerre en la final de 2015 (1-0), participó en el festival goleador ante el Olympique de Marsella un año después.

números Estadísticas de lujo

Cavani parece preparado para ayudar al PSG a conquistar su quinto título consecutivo de la Copa de la Liga. El delantero firmó con Uruguay el gol de la victoria de la 'Celeste' en la final de la China Cup ante Gales el lunes. Un torneo amistoso, pero que le permitió celebrar su partido 100 con su selección y firmar su 42º gol con Uruguay.



Máximo realizador de la historia del conjunto parisino desde finales de enero merced a su gol 157 anotado ante el Motpellier (4-0), Cavani (30 años) ha sabido tomar el relevo desde la marcha del delantero sueco Zlatan Ibrahimovic.

futuro ¿Será la última temporada?

Pero el jugador, criticado las temporadas precedentes por algunos fallos inverosímiles ante el arco rival, está eclipsado esta temporada con la estrella Neymar, al igual que lo estaba anteriormente por 'Ibra'.



Aunque juega en su puesto predilecto, el caso del 'penalgate' supuso poner en tela de juicio su estatus en el PSG. Según el periódico Le Parisien, que informaba a principios de marzo de las palabras de un miembro de su entorno, 'Edi' "ya no se siente en casa" en la capital, y habría comenzado a pensar en su salida.



Neymar y Cavani "mantienen realmente una muy buena relación, pero ustedes (los medios), una vez más, critican e intentan crear problemas entre nuestros los jugadores, pero no hay ninguno", había desmentido el presidente del PSG Nasser Al-Khelaïfi.



Por su parte, el periódico español AS revela que en caso de salida del polaco Robert Lewandowski al Real Madrid, Cavani sería objetivo prioritario del Bayern de Múnich. Con contrato hasta 2020 con el PSG, el uruguayo había había regresado al PSG en el verano de 2013 por una cifra récord en Francia en aquel entonces de 64 millones de euros... que luego quedarían en nada comparados con los 222 millones del traspaso de Neymar el pasado agosto.



Ante el Mónaco no estará Neymar, y todos los focos recaerán en Cavani en la que podría ser su última final con el PSG.