Cavani ayuda a impulsar la campaña de vacunación en toda América

"Hacé el golazo de tu vida. ¡Vacunate!": el futbolista uruguayo Edinson Cavani se sumó a la campaña de la Organización Panamericana de la Salud que busca generar conciencia sobre el poder de las vacunas para salvar vidas, informó el martes la entidad.

"Los partidos no se ganan solamente metiendo goles; necesitas también una defensa de primera", dice Cavani en un video promocional.



"¡Reforzá la tuya! ¡Vacunate! Porque las vacunas funcionan", concluye el delantero de la selección uruguaya y del Paris Saint-Germain (PSG) de la Liga Francesa.



Bajo ese lema, la OPS realiza hasta el 28 de abril la Semana de Vacunación en las Américas, que este año apunta a inmunizar a 70 millones de personas de todas las edades contra enfermedades como la influenza, el sarampión y la rubéola.

La OPS, oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), impulsa desde 2003 esta iniciativa para acabar con enfermedades prevenibles por vacunación.



La temática futbolera se eligió por la Copa Mundial de Fútbol que este año se disputará en Rusia y en la que Cavani integra la selección de Uruguay.



La OPS llamó a los asistentes al Mundial a verificar sus vacunas y vacunarse al menos dos semanas antes de viajar para evitar contraer enfermedades peligrosas, como el sarampión, y contagiarlas luego a quienes no estén vacunados en sus países.



Según la OPS/OMS, las vacunas salvan hasta tres millones de vidas cada año de enfermedades como el sarampión, la tos ferina y la diarrea. Y aumentar el acceso a vacunas en países de ingresos bajos y medianos para 2030 podría evitar que 24 millones de personas caigan en la pobreza debido a gastos de salud.



"No debemos tolerar un mundo en el que un niño o niña muera por una enfermedad que puede ser fácilmente prevenida por una vacuna asequible", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, al lanzar el pasado lunes la campaña en La Habana.



El continente americano eliminó seis enfermedades prevenibles por vacunas: la viruela, la polio, el sarampión, la rubeola, y el síndrome de rubeola congénita, y el tétanos neonatal. Pero existen actualmente brotes de sarampión, difteria y fiebre amarilla dentro y fuera de la región.



En Europa, por ejemplo, hasta el 10 de abril se notificaron más de 15.000 casos de sarampión, según el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades.



En el continente americano, se registraron en 2017 casi 900 casos en cuatro países y más de 380 casos en once países en los primeros meses de 2018.