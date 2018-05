Cavani admitió que tuvo un problema con Neymar, pero no se quiere ir del PSG

El delantero uruguayo Edinson Cavani, con contrato en el París SG hasta 2020, aseguró que desea continuar en el club parisino, admitió que tuvo un problema con Neymar y reclamó un equipo "más unido" para ganar la Liga de Campeones, en declaraciones a la emisora RMC.



Al hablar de la polémica con Neymar por ver quién de los dos lanzaba los penales, tras el famoso "penalgate" al inicio de la temporada, el "Matador" sentenció: "Es verdad que hubo un problema en ese momento con Neymar. Hablamos. Le dije que soy el primero en querer que gane premios individuales, pero a condición de que ponga los objetivos colectivos por delante. Soy un trabajador del fútbol, no soy una estrella. Si tengo compañeros de equipo que pueden ganar recompensas personales, haré todo lo posible. Pero siempre pongo los objetivos del equipo antes, son prioridad. Tranquilamente, nos entendimos el uno con el otro. Los líderes del equipo tomaron una decisión y yo la respeté".



Sin perjuicio de aceptar el inconveniente que se suscitó, Cavani defendió al brasileño de los silbidos que recibió en algunos choques por parte de la afición del Parque de los Príncipes. "Esos silbidos de la tribuna no fueron buenos. Yo me pongo en su lugar y no me hubiera gustado", sentenció.



Al momento de referirse a los rumores del mercado de pases, el delantero charrúa señaló: "Tengo contrato hasta 2020 y creo que la historia de amor con este club crece con el tiempo; estoy muy feliz en el PSG, tengo muchas ganas de alcanzar los objetivos que se propone el club. El objetivo es ganar la Liga de Campeones", declaró a la emisora francesa.



Para el delantero de 31 años, el objetivo de ganar la Champions estaría más cerca con un PSG "más unido", como "una familia".



El equipo francés quedó eliminado esta temporada en los octavos de final por el Real Madrid. "Quizá nos faltó estar un poco más unidos, juntos, expresarse un poco más como grupo, no solo un equipo, sino como una familia", insistió el jugador, que se ha convertido en el máximo goleador de la historia del PSG, poniendo como ejemplo el buen ambiente que reina en la selección uruguaya.



Cavani no quiso valorar si sus compañeros le pasaron pocos balones en la eliminatoria contra el Real Madrid, especialmente la gran estrella del equipo, el brasileño Neymar. "No es mi trabajo analizar estas cosas, decir por qué toqué tan pocos balones. Soy consciente que no soy técnicamente extraordinario, que no puedo eludir a cuatro o cinco jugadores, pero un equipo no solo necesita eso. Hasta un jugador que no tiene mucha calidad técnica puede marcar diferencias".