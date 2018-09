Cautela con Walter Gargano

El mundo Peñarol espera con ansias el regreso de Walter Gargano. Ya pasaron seis meses desde que fue intervenido quirúrgicamente y la ansiedad hace que los hinchas se coman las uñas de los dedos.

La idea, en principio, era que el volante pueda estar a la orden de Diego López para la fecha número 12 contra Fénix. Sin embargo, algunos contratiempos hacen que su retorno seguramente se posponga un par de semanas más.

El “Mota” aún tiene un pequeño derrame en su rodilla que no le permite trabajar con normalidad. Actualmente, sigue los plazos establecidos en Los Aromos con trotes y ejercicios que no requieren gran impacto. Todavía no está habilitado para hacer fútbol.

De este modo, también está claro que será muy difícil que el jugador esté a disposición en el partido clásico frente a Nacional.

No lo quieren exigir ni apurar y aparte hay otro elemento que le juega en contra: la inactividad. Sin ritmo de juego, sería una locura exponerlo en uno de los compromisos que puede definir el año futbolístico.

Por eso, en el club prefieren mantener cautela, ir viendo su evolución día a día y no acelerar ningún proceso. Si tiene que perderse una o dos fechas más, se las perderá. El objetivo es que se ponga al 100% para tenerlo en óptimas condiciones para el cierre del Uruguayo y no mandarlo de apuro a la cancha frente a Nacional.

El que también tiene muy comprometida su presencia para el choque ante los tricolores es Guillermo Varela. El lateral regresó de la gira con las selección uruguaya con un desgarro en el gemelo. Además, no tiene actividad oficial desde el pasado 20 de junio por el Campeonato del Mundo cuando Uruguay enfrentó a Arabia Saudita.