Según la cátedra futbolera Nacional saca leve ventaja para ganar el Clausura

Mañana comienza el Clausura, un torneo que suele tener mayor importancia que los dos anteriores. Es que tras el último torneo de la temporada no sólo se define el Campeón Uruguayo sino la clasificación a las copas, algo que le interesa a muchos equipos. Y también lo que nadie quiere transitar: el descenso.



Por eso Ovación invitó a conocidos futboleros a participar de un juego periodístico, que no es más que eso, y aventurarse a opinar sobre quién puede ser el campeón del Clausura, quién el enemigo y quién la revelación.



Nacional tuvo apenas un voto más que Peñarol y Liverpool como candidato a campeón. El argumento esgrimido fue el repunte de los tricolores. Mientras que Peñarol aparece como el enemigo, porque es un grande y va en busca de conseguir su tricampeonato. Liverpool, el reciente campeón del Intermedio, fue elegido tanto como candidato al título, como enemigo y también como revelación. Algo similar sucedió con River Plate.

Gregorio Pérez, sabedor de que los torneos largos están hechos para los grandes aseguró que uno de ellos iba a ser el campeón. “Esta vez como pocas hay varios equipos que pueden ser el enemigo: Liverpool, Fénix, Cerro Largo y Defensor”, dijo Gregorio. Y eligió al Wanderers de Arias como la revelación.



Para el “Hormiga” Antonio Alzamendi el campeón sale de los grandes, pero le costó decidirse por uno de ellos. “Peñarol, pero tiene que mejorar unas cuantas cosas”, dijo al final. Y también le costó elegir un enemigo: “el otro grande, Liverpool por cómo juega y River Plate por lo que se ha visto hasta ahora. Y la revelación puede Cerro Largo, si se mantiene”.



Nelson Abeijón argumentó que el campeón puede ser Nacional “porque ha mejorado y pasó a Peñarol en la tabla Anual. Hoy lo veo un poco mejor que Peñarol que no está pasando por un buen momento”, explicó el “Abeja” para quien el enemigo será el equipo de Diego López y la revelación Liverpool o Cerro Largo.

Enemigo. Peñarol y Liverpool fueron elegidos como los que también pueden pelear por el Clausura. Foto: archivo El País.

“En el Clausura siempre hay mucho en juego, hasta políticamente. Uno de los grandes va a ser el campeón”, afirmó por su parte el “Chifle” Jorge Barrios. “Me gusta Álvaro Gutiérrez con su bajo perfil, pero si tengo que elegir uno me quedo con Peñarol por su rebeldía y carácter”, argumentó quien cree que el enemigo será Liverpool “porque viene con viento en la camiseta y el ‘Papa’ Pezzolano lo está llevando muy bien”. Mientras que eligió a su equipo, Wanderers, como la revelación. “Hay un buen equipo y está en buenas manos: Alfredo Arias ya fue campeón”.



Juan Tejera, por su parte, dio como su candidato a Nacional. “Viene en alza, terminó mucho mejor el Intermedio. Y el enemigo es Peñarol porque ganó el Apertura, tiene la obligación porque es un grande y además quiere ganar el tricampeonato”, explicó el entrenador. “La revelación es Cerro Largo, si puede mantener el nivel en el torneo largo”.

CORAZÓN. Sergio Blanco no pudo con su corazón y dio a Wanderers como candidato a ser campeón del Clausura. “No me baso solo en el corazón. Tiene buen plantel y volvió Alfredo Arias que ya nos sacó campeones. Y el enemigo puede ser uno de los grandes, pero me inclino por Peñarol, que va por el tricampeonato. Y la revelación Cerro Largo”.



Víctor Espárrago también respondió con el corazón y dio a Nacional como su candidato a campeón. “Lo digo con el corazón, pero también con la razón. Hace 15 días no lo hubiera dado, pero ahora sí. Y el enemigo va a ser Liverpool que viene de ser campeón del Intermedio. Y la revelación Cerro Largo, aunque más que revelación ya sería confirmación”.

Adolfo Barán, mientras tanto, no colocó a ninguno de los grandes como candidato. “Ambos están bajos y las cosas se han emparejado mucho. Hoy cualquiera les saca puntos. Para mí el candidato es River Plate porque Fossati le dio el orden que le faltaba. El enemigo Cerro Largo, que ha hecho una gran campaña. Y la revelación puede ser Plaza Colonia, que hoy está peleando el descenso pero viene levantando”.



Marcelo de Souza tampoco se inclinó por un grande. “Mi candidato en este momento es Liverpool. El enemigo River Plate, que desde que llegó Fossati le juega de igual a igual a todos. Y la revelación Plaza Colonia, que viene calladito”, argumentó el exdefensor.



Por último, Manuel Keosseian dio como candidato a Nacional, “porque repuntó mucho y acortó en la Anual. Llega fuerte al Clausura. El enemigo Peñarol porque ganó el Apertura y seguramente va a rearmarse futbolística y anímicamente. Y la revelación River Plate de gran Intermedio. Tiene buen plantel y buena conducción”.



Revelación. Cerro Largo, de gran temporada, fue nombrado por varios de los consultados. Foto: archivo El País.