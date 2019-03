Castaingdebat: "Esto no viene de ayer, desde septiembre nos ha insultado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fue uno de los momentos más tensos de la noche y pese a que no muchos estaban presentes, la discusión fue fuerte y estuvo cerca de pasar a mayores si no hubiera sido porque varios separaron inmediatamente.

Armando Castaingdebat le aseguró a Ovación que "esto no viene de ayer, desde septiembre nos ha insultado constantemente".

La situación, según expresa quien fuera integrante de la Comisión Normalizadora se dio de la siguiente manera: "Yo fui al baño y él estaba en la puerta. Cuando paso me dice 'dictador' y yo me reí y lo miré. Luego me comenzó a decir estafador del fútbol y del país y reaccioné".

Claro está que no hubo golpes, pero Castaingdebat manifestó que sí le contestó, por el enojo del momento, que era un "atrevido y maleducado" a quien no estaba como delegado de Racing, pero sí se había hecho presente en la elección.

Cabe recordar que el propio Castaingdebat ya había solicitado las disculpas del caso porque "me saqué" según expresó en el programa Hora 25 de Radio Oriental, la misma