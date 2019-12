Casemiro: "Valverde está acelerando el proceso, crece partido a partido"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Casemiro, el socio de Federico Valverde en el mediocampo del Real Madrid, cree que el uruguayo "es más un 8 que un 5" y que a lo mejor "Pajarito" termina convirtiéndose antes de lo que él esperaba como uno de los mejores del mundo.

En una entrevista concedida a la revista Líbero el brasileño mediocentro defensivo del Real Madrid, señaló que Valverde "es más un ‘8’ que un ‘5’. Yo dije que en mi opinión va a ser de los mejores ‘8’ del mundo en dos años. Creo que me he equivocado porque está adelantando el proceso. Está haciendo una temporada increíble, uno de los jugadores más importantes y está creciendo en cada partido. Pero tiene 21 años, tiene que ir con tranquilidad, no podemos meter tanta presión al chico”.

Casemiro insistió en que “sería un pecado tener ese jugador con ese golpeo de balón, con un despliegue físico que puede hacer box to box increíble, más atrás. Creo que es más un 8. Con su calidad puede jugar en cualquier lado del medio pero creo que sus cualidades son de área a área”.

Casemiro señaló que “al estar al lado en el vestuario hablamos mucho de fútbol y la relación es muy buena”.