“Ni Casal ni Tenfield pusieron dinero para pagar el medio sueldo a los jugadores”

"Ni Francisco Casal ni la empresa Tenfield puso dinero para pagar el medio sueldo que abonamos a los jugadores el pasado 15 de julio. Ni tampoco saldrá de sus arcas el otro medio salario que estamos procurando abonar a fin de mes”. Contundente, sin dar vueltas, el presidente de Nacional, José Luis Rodríguez respondió a la interrogante que le fuera realizada por Ovación, ante el crecido rumor de que la llegada del lateral Agustín Sant’Anna se originó por un compromiso asumido con el empresario futbolístico por su supuesta colaboración para solucionar las deudas que fue generando el equipo tricolor.

Para ser más explícito, el dirigente sentenció: “El único dinero que Tenfield entregó a Nacional en los últimos meses fue por la organización del espectáculo del partido inaugural del Parque Central. Fue un millón de dólares”.

En este tema, aclaró: “Si Nacional logra más dinero por ese cotejo lo que se hará será devolverle el millón de dólares a Tenfield. Después no hay otra cosa, ni adquisición de palcos, ni nada”.

Paralelamente, Rodríguez invitó, además, a los directivos que tengan pruebas de que el fichaje del lateral de Cerro tiene un trasfondo que no sea el de una apuesta deportiva a que lo demuestren. En su diálogo con Ovación, el principal directivo de Nacional expresó: “Viene para integrarse al plantel de Tercera, es un futbolista que participó en las selecciones juveniles, llega por un sueldo bajo, estamos negociando para que el club se quede con un 50% de la ficha en una posterior venta, la gerencia deportiva y el propio Alexander Medina dijeron que era una buena apuesta, en el pasado lo quisimos traer en dos ocasiones, no entiendo cuál es el problema. Sant’Anna no viene para pagar ningún favor a Francisco Casal”.

Para Rodríguez no hay razón alguna para entender que esta contratación pueda generar una crisis institucional, aunque aceptó que las elecciones del 8 de diciembre pueden generar ciertos movimientos. “En los grandes las elecciones se empiezan a vivir mucho antes”, subrayó.

Finalmente, Rodríguez remarcó que el juvenil no fue solicitado por Medina, pero sí remarcó que el entrenador asumió que su ingreso a la Tercera División puede terminar originando un resultado positivo.

Dos renuncias por el pase



Alejandro Orellano y Antonio Palma presentaron sus renuncias a la Comisión de Contrataciones de Nacional porque el arreglo contractual con Agustín Sant’Anna se produjo sin que el tema hubiese sido tratado por los dirigentes. En ambos casos se quiso dejar de lado una posición que cuestione al nivel del futbolista, y que el rechazo se produjo por el mecanismo utilizado para el fichaje.