La carta de Luis Suárez: "Vos jugaste tu parte en todos los goles que he marcado"

Y llegó el tan esperado gol 500 de Luis Suárez. Era una cuestión de tiempo, pero se hizo esperar. Lo convirtió con la camiseta de Atlético de Madrid en el encuentro que el colchonero le ganó ayer al Deportivo Alavés por 1 a 0 por LaLiga de España.

Un gracias. Una deferencia. Un mimo para los que siempre están ahí apoyando, dando su aliento y celebrando cada gol de Luis Suárez sea en el equipo que sea, sin importar día, hora ni mucho menos el torneo.

En las redes sociales, en las ciudades, por televisión, por Internet. Los fieles del “Pistolero” siempre muestran su apoyo y por eso el salteño eligió dirigirse a ellos con una emotiva carta para celebrar la conquista de su gol 500 como jugador profesional.

Y tal como dice el uruguayo, todo empezó en Uruguay. Nacional, el club en el que soñaba jugar desde muy chico, cuando recorría los potreros de Salto, su ciudad natal, fue el club en el que “Lucho” hizo su debut como profesional y también en las redes, aquella tarde del 10 de septiembre de 2005 frente a Paysandú.

Ahí se empezó a gestar una carrera tan maravillosa como espectacular, pero con piedras en el camino, con aciertos, con errores, pero sobre todo, con muchas satisfacciones porque para un delantero, nada mejor que anotar un gol.

Y Luis Suárez llegó nada menos que a 500 gritos en su carrera. Lo celebró con el Atlético de Madrid, pero recordando su pasaje por Nacional, Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona y su presente con la Celeste. Y lo celebró con su gente.

"500 goles y muchos más recuerdos.

Todo empezó en Uruguay,

Cuando hice mi debut profesional con el equipo de mis sueños de la infancia, pensé que nada podía ser mejor que eso. Y entonces ganamos la liga juntos.

Estaba listo para dar el siguiente paso y mudarme a Europa a los 19 años fue uno muy grande. No podría haberlo hecho sin la confianza y el apoyo de la gente de Groningen, tanto el club como los aficionados.

Amsterdam me hizo ser quien soy hoy en día. Difícilmente había un lugar mejor para aprender y crecer como jugador. Haber capitaneado a un club así es de lo más grande que conseguí en mi carrera.

​¿Y Liverpool? Liverpool fue especial. La conexión con los hinchas me inspiró para enfrentarme al desafío de jugar en una liga tan competitiva.

La increíble ciudad de Barcelona me recibió con los brazos abiertos. Pude jugar con los mejores jugadores del mundo y conquistar Europa. ¿Qué más podría pedir?

Ahora Madrid, disfrutando y luchando por este club. Deseo marcar muchos más goles aquí y ojalá vuelvan pronto los aficionados para poder celebrarlos juntos.

Además de todo esto, representar a mi país en los escenarios más importantes del mundo siempre fue mi mayor honor.

Puede que no lo sepas, pero vos jugaste tu parte en todos los goles que he marcado hasta a hora. Y hoy, les doy las gracias: a todos los aficionados que me apoyaron en mis equipos a lo largo de todos estos años, desde Montevideo hasta Madrid, de 0 a 500.

Y lo que esté por venir.

Luis Suárez"