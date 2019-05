La carta de los fans del Leeds a Bielsa: "Queremos que seas parte de nuestra historia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El sueño del Leed United de ascender a la Premier League acabó este miércoles cuando fue eliminado en las semifinales del 'playoff' de ascenso por el Derby County, lo que no ha impedido que los aficionados hayan reconocido a Marcelo Bielsa la gran temporada.



"En el corto período de tiempo que ha entrenado al Leeds United se ha vislumbrado un inspirado cambio en la calidad del fútbol en Elland Road. Ha sido un placer ver la unidad del equipo y el progreso que ha hecho tanto fuera como dentro del campo", arrancaron los aficionados en el escrito publicado en su página web.



"Mejoras en los campos de entrenamiento, un claro espíritu futbolístico y un apasionado personal que ha recorrido un largo camino para devolverle la identidad a este club tan especial después de años de mala administración", agregaron.



Los seguidores del club apuntaron que, "pese a que esta temporada no ha acabado" como esperaban, ha sido "una campaña brillante de la que haber formado parte".



"Leeds es de nuevo una ciudad unida, el fútbol ha vuelto. Juntos somos leales, con determinación y estamos orgullosos", comentaron.



"La historia de nuestro club es algo ya establecido, pero según los éxitos históricos se desvanecen, aún queda mucho por escribir y tenemos la sensación de que esto solo ha empezado. Esta temporada ha renovado nuestra esperanza en el futuro y que un nuevo capítulo de nuestra herencia está en camino, queremos que seas una parte clave de ello", explicaron los aficionados.



En la carta, se resalta que pese los "tiempos difíciles" y "las injusticias", Bielsa ha mostrado "un nivel de dignidad incomparable" actuando siempre "por el mejor beneficio del club", algo que "no ha pasado desapercibido entre la base de aficionados del club".



"Tu pasión y tu incansable dedicación para mejorar el equipo ha reafirmado nuestra confianza en ti y en tu equipo de trabajo. Tienes nuestro respeto, nuestra admiración y nuestro apoyo inquebrantable. Creemos en tu filosofía y queremos agradecerte todos tus esfuerzos", enfatizaron.



Finalmente, mostraron su esperanza en que la directiva continúe invirtiendo en el equipo y permita a Bielsa hacer las mejoras que quiera dándole al club ese "empujón" que necesita para la temporada 2019/2020"