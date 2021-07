El mensaje de aliento que le escribió Ignacio Ruglio a Nicolás Schiappacasse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El clásico entre Peñarol y Nacional se llevará a cabo este domingo, pero Nicolás Schiappacasse, delantero y pronunciado hincha del mirasol, no estará presente para el duelo. El jugador aún sigue en recuperación tras la lesión que sufrió en mayo durante el partido ante River Plate de Paraguay por la Sudamericana, donde se rompió los ligamentos cruzados.



Por esta razón, Ignacio Ruglio, presidente del club mirasol, le dedicó unas palabras de aliento al jugador que sufre el no poder estar presente en la cancha este domingo para ayudar a su equipo.

"No te tocó estar y muchas veces no entendemos a la vida, pero tarde o temprano llega el premio y generalmente no es cuando lo esperabamos. Gracias por estar cerca aunque estés lejos, gracias por querer así al club y gracias por estar intentando ayudar de la forma que podés a la distancia. Sos crack pendejo, con tus virtudes y defectos como los tenemos todos, pero sos crack y te hacés querer. El domingo entramos todos, trancamos todos y empujamos todos, desde donde nos toque, porque mucho más de la mitad del país espera una alegría y está en nuestras manos no fallarles. Salga bien o salga mal, todos juntos y yendo al frente siempre", expresó Ruglio.

"Peñarol y corran perros", agregó al final del mensaje que publicó junto a una imagen del jugador.