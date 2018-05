Con Carrasco no se pudo cumplir el viejo refrán

"Con Carrasco podemos clasificar a la Libertadores o irnos al descenso”, comentaba un veterano hincha de Fénix en la tribuna visitante del Roberto antes del debut de JR en su segunda etapa en la club. “Con que se cumpla el dicho de que técnico que debuta no pierde...”, se ilusionaba otro.



Juan Ramón vio el partido parado en la tribuna, junto a su ayudante Omar Garate, mientras que su hijo Juan Carlos, quien dirigirá la Tercera de los de Capurro, entraba a la cancha con Darwin Rodríguez, otro de los ayudantes de JR.



“¡Tito hacé diagonales!”. Fue el primer grito de Carrasco y el destinatario Luis Urruti, quien atacaba por la izquierda. Cuando quería dar alguna indicación, mandaba a Garate al alambrado para que se lo transmitiera a Darwin y este a su vez a Juan Carlos.



Cuando algo no salía en el equipo que comenzó a dirigir hace sólo dos días, se bajaba de la grada, se daba vuelta y miraba al cielo.



Apenas terminó el primer tiempo, Carrasco enfiló hacia el vestuario. “¿Te parece bien que haya dejado al Tito afuera?, preguntaba molesta una joven hincha. Es que a muchos de los parciales no les cayó bien que sacara del equipo al capitán Raúl Ferro. “Seguro que en el segundo tiempo lo pone”, agregó ilusionada. Pero Ferro no fue ninguno de los tres cambios que ordenó Carrasco.



En el complemento JR se quejó porque sus dirigidos no aprovechaban los rebotes. Y al final se fue sin lograr que se cumpliera el viejo refrán.

sin hablar El padre y el hijo “Dije que no iba a hablar, ni ganando ni perdiendo. El técnico hoy es Juan Carlos”, dijo Carrasco. “Lo decidió él por los pocos días de trabajo y la exposición", explicó Juan Carlos sobre la decisión de su padre de no entrar a la cancha. "Igual yo tengo clara su idea. Ojalá que el refrán se cumpla la semana que viene con él”, agregó.