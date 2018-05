Juan Ramón Carrasco es el nuevo DT albivioleta

Tras la salida de Nathaniel Revetria, el Centro Atlético Fénix se movió rápido y ya consiguió nuevo entrenador: Juan Ramón Carrasco.

De esta manera, "JR" vuelve al conjunto albivioleta donde ya estuvo entre 2002 y 2003 y se consagró campeón de la Liguilla. De hecho, esa buena campaña en el club le valió su designación como entrenador de la selección uruguaya.

La web oficial de Fénix presentó la llegada de Carrasco con el siguiente informe repasando sus números en la institución:



Carrasco llegó al club al inicio del 2002, luego de la partida de Miguel Ángel Puppo.



En el comienzo de la temporada -Torneo Clasificatorio-, el equipo terminó en la 3ra ubicación a 4 puntos del puntero en 17 encuentros disputados.

Algunos resultados de ese torneo fueron: 2-2 vs Peñarol, 2-1 vs Racing, 3-2 vs Danubio, 5-1 vs River Plate, 1-1 vs Nacional.



Luego se disputó el Apertura, donde el equipo repitió la 3ra ubicación, con 18 puntos en 9 partidos.



Si bien el equipo cayó ante Peñarol y Nacional, se destaca el resultado obtenido ante Deportivo Maldonado (1-2 vs Peñarol, 0-2 vs Nacional, 7-0 vs Deportivo Maldonado).



En el Clausura, nuevamente el equipo finalizó en la 3ra posición, con 15 puntos.



Resultados importantes: 2-3 vs Peñarol, 3-2 vs Defensor, 3-3 vs Nacional, 5-0 vs Deportivo Maldonado.



Para cerrar el año, el equipo accedió a la Luguilla Pre-Libertadores, finalizando en la primera posición con puntaje perfecto (9/9).



Con el título de la Liguilla, el club accedió a su primera participación en Copa Libertadores.



Resultados: 5-2 vs Danubio, 2-0 vs Plaza Colonia, 3-1 vs Defensor.



En 2003, JR dirigió al club hasta el 20 de Abril, ya que luego pasó a dirigir la Selección Nacional.



Antes de retirarse del club, dirigió 14 partidos, ganando 7 y perdiendo 7 (incluída la participación el la Libertadores).



Queda el recuerdo de la abultada victoria ante Cruz Azul en el Franzini por 6-1, con goles de Ligüera (x3), Javier Cámpora, Germán Hornos y Milton Cortés.