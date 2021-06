Tévez: "No voy a seguir en el club, Boca me necesita al 120% y yo no estoy preparado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la mañana de este viernes se supo que Carlos Tévez convocó a una conferencia de prensa en Casa Amarilla para hacer un anuncio urgente. Si bien estaba prevista para las 18:00 horas, el capitán xeneize comenzó a brindar declaraciones media hora más tarde y confirmó lo que se especulaba: se despide de Boca Juniors, el club de sus amores.

En principio, el "Apache" iba a estar acompañado por Jorge Amor Ameal, presidente del club, y Juan Román Riquelme, vicepresidente primero, pero la conferencia se retrasó media hora y, en los minutos previos al comienzo, se quitó una de las tres sillas que estaban dispuestas y quedó solamente el futbolista y el presidente.

Ameal dio el puntapié inicial en la conferencia: "No quisiéramos que se vaya, pero los motivos que el me dio me parecieron correctos. Para nosotros el nunca más no existen. Él junto, con otros, es uno de los ídolos del club", declaró. Y luego comentó que la idea es "hacerle un partido homenaje" después de que pueda irse de vacaciones con su familia. Además, dijo que le tienen reservado un lugar dentro del club: "Espero que después de la charla que ha tenido con Román esto se haga efectivo", cerró.

En el comienzo de su despedida, el capitán xeneize comenzó con un tono irónico: ​"Ya lo dijo todo, presidente, no hace falta que hable, manifestó" entre risas. Luego confirmó su salida del club: "Acá estoy para decirles que no voy a seguir en el club, no es una despedida, sino un hasta pronto porque siempre voy a estar para el hincha xeneize como el Carlitos de la gente", inició.

Luego argumentó su despedida haciendo referencia a la exigencia mental que implica estar en el club: "Boca siempre me necesita al 120% y yo no estoy preparado para darle eso". De inmediato habló de su familia: "Mi papá era de boca, mi mujer y mis hijos. Por eso es mi decisión, es pura y exclusiva mía. Boca te lleva a dar mucho más que lo máximo y yo mentalmente no estoy en condiciones para darlo". A su vez, dijo que no tuvo "ni tiempo" para hacer el duelo de su padre y que eso ejemplifica la "exigencia de Boca".



También hubo tiempo para agradecer al personal del club por hacer que el club "sea más grande".

Sobre el pedido de la gente de que se quedara a finalizar la Copa Libertadores con Boca, el "Apache" acotó: "Eso era lo que querían ellos, a mí se me hizo muy difícil. Me quedo con el último recuerdo de cuando salí campeón; la última ovación a Maradona, la última vez que mi viejo me vio salir campeón. Desde el día que nací soy de Boca Juniors y voy a morir de Boca", dijo entre lágrimas.

En el cierre del comunicado, dijo que "no tiene palabras para agradecer al pueblo xeneize". "Mi sangre no es roja, siempre va a ser azul y amarilla. Hasta pronto y gracias", cerró.

Ante la pregunta de los periodistas señaló que "es uno de los días más tristes de su vida". En relación a si planea retirarse o seguir jugando en otro club, Tévez añadió: "Hoy te digo que me retiro, pero capaz en tres meses me levanto y quiero jugar. Mi carrera en Argentina está terminada, siempre dije que en el único club que jugaría es en Boca Juniors".

Al ser consultado sobre cómo fue su diálogo con Riquelme, Tévez se quedó en silencio y pidió "la última pregunta", en referencia a que quería evitar responderle al periodista.

El delantero de la selección argentina dejará de portar la camiseta azul y oro con la que obtuvo un total de 11 títulos, entre los que se destacan la Copa Libertadores y la Intercontinental de 2003, la Sudamericana de 2004 y un total de ocho torneos locales.

Dentro de sus últimas conquistas se destaca la Superliga 2019/2020 donde convirtió nueve goles en 17 partidos. Además, anotó el tanto que le dio el título a su equipo ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, conjunto que en aquel momento era dirigido por Diego Maradona. Aquel triunfo sirvió para impedir que River, el tradicional rival, se consagrara campeón.