Carlos Sánchez: "Por la edad que tengo disfruto el doble estar en la selección"

Trata de no consumir nada de lo que se diga desde afuera del Complejo Celeste y está muy enfocado en la Selección uruguaya porque por la edad que tiene "disfruto el doble". El mediocampista de Rayados de Monterrey, Carlos Sánchez, espera seguir rindiendo para que el cuerpo técnico mantenga la confianza en su juego.



Estar en Uruguay le reporta mucha felicidad, porque "se extraña muchísimo cada vez que me voy". Cada vez que vuelve disfruta de sus "amigos, familiares" y de "la selección". Para el "Pato" Sánchez no hay nada mejor que estar nuevamente con "los compañeros que son excelentes personas. Siempre con ganas de trabajar y tratar de lograr que sigan confiando en mí".



Aunque todavía no tiene bien claro que puede pasar con su futuro deportivo, porque le quedan nada más que seis meses de contrato con Monterrey, Sánchez solamente hoy está enfocado en la selección, en "dar todo".



En diálogo con 100% Deporte (Sport 890) el centrocampista uruguayo hizo Eliminatorias un balance positivo de su actuación con Uruguay. "Mi primera experiencia con la selección fue muy buena. Nunca había jugado partidos de ese entorno, con tantos jugadores de nivel y enfrentando a grandes selecciones. Fue mi primera Eliminatoria y lo disfruté mucho".



Las ausencias que se originaron en el equipo titular en la culminación de la fase de clasificación y en los siguientes amistosos para Sánchez no fueron nada anormal. "A veces se buscan otras variantes y quizás por eso no jugué, pero siempre traté de dar el máximo y disfrutar a la selección. Hoy no todos tienen la posibilidad de estar acá y yo lo disfruto el doble con la edad que tengo".



Desborda de entusiasmo e lusión. "Me motiva que sigan confiando en lo que hago, yo no me estoy jugando un puesto acá, sino que vengo a disfrutar de mis compañeros. El que decide es el maestro y aquí cada uno tiene que dar el máximo para que el técnico encuentre el mejor equipo. Si no me toca quedar trataré de sumar desde donde esté. Si estoy dentro de los 23 bienvenido sea y sino ayudaré desde el lugar que me toque".



Sánchez remarcó que la transformación en el juego que ha tenido el combinado entusiasma. "Está bueno porque tenemos mayores variantes, tenemos jugadores de distintas características y el maestro tiene para elegir. Ahora él sabrá que es lo que le conviene más al equipo y nosotros a disfrutar lo más lindo que hay, que es defender a tu país. donde hay mucha gente que te apoya y que se espera que se cumplan objetivos".



El "Pato" siguió analizando las características actuales de los mediocampistas. "Sí, fueron cambiando muchos jugadores, antes quizás se jugaba con el 'Cacha' (Egidio Arévalo Ríos) que era más fijo, hoy ha cambiado mucho con Matías (Vecino), Rodrigo (Bentancur) o Lucas (Torreira). Es algo que está buscando el maestro para que la pelota pueda salir limpia y que haya buen juego colectivo y así llegar mejor para habilitar a los dos 9 que sabemos que son jugadores de élite que en cualquier momento te hacen un gol".



En lo que respecta a la tensión que se puede ir acumulando por el desenlace que se aproxima, donde tres futbolistas serán eliminados del plantel uruguayo, Sánchez remarcó: "Lo vivo tranquilo. Cada vez que me tocó la selección no me guardé nada, yo puedo dormir tranquilo. Además, no consumo nada, sé que se vive una locura, con la expectativa de quiénes pueden quedar afuera. Lógicamente que va a ser duro porque no es lindo quedar afuera de lo mejor que es un Mundial, pero hay que estar preparado para todo y hay que pensar en trabajar y después se verá si tenemos la posibilidad de estar en la lista definitiva".



"Si consumís todo lo que se dice o se pone te volvés loco. Hay que estar al margen, es difícil ponerse en el lugar de un jugador que puede quedar afuera. Hay gente que lastima y a veces con maldad.​ Lo único que hay que tener claro es que acá hicimos un gran grupo, somos una gran familia y la idea es la de apoyar siempre", remató.