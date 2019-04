Carlos Ravel y Carlos Cabillón, los estrategas de la final de la Copa Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Carlos Ravel y Carlos Cabillón comparten, además del nombre, el buen momento que dan los resultados, sabiendo que pueden tocar la gloria, o bien, quedar con las manos vacías en 180 minutos de juego. La final del Interior no admite otra lectura.



Los técnicos de Colonia y de Paysandú estarán mañana frente a frente en Tararias. La 16ta Copa Nacional de Selecciones de OFI llega a su culminación, con dos partidos, en los que colonienses y sanduceros -por ese orden de localía- van por la consagración.

Ravel. “Me vine hace cuatro años para Uruguay, no quería saber nada más del fútbol, pero resulta que al no cobrar la jubilación de Venezuela tuve que prenderme de esto”, dice el entrenador coloniense. “No me ha ido mal, pero tampoco es para lanzar campanas al viento”, agrega a Ovación. Folclórico y frontal, fiel a su estilo, dijo que Colonia llega “anímicamente perfecto y conscientes de nuestras limitaciones”.

Carlos Ravel “Debemos jugar los dos partidos de la misma manera” Tiene 68 años de edad, dueño de una rica y extensa carrera como futbolista profesional. Jugó 15 años en el Peñarol de las décadas de 1960 y 1970, en México, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos, entre otros. “No puedo ser atrevido y hablar de mis rivales, pero Paysandú debe tener un montón de virtudes porque le ha ganado a todo el que se le cruzó”, tiró el técnico coloniense en la previa a la final.

Carlos Cabillón, técnico de Colonia

Para Ravel, jugar primero de local o de visitante es relativo, dado que “se supone que el local tiene que salir a buscar el partido, pero mi caso no va a ser ese, lo digo por las dudas. Será por eso que a mí me da lo mismo. Tenemos que jugar los dos partidos de la misma manera, porque ellos son más que nosotros”. Reconoce así que en la actualidad Paysandú es mejor equipo que Colonia. “Creo que todos lo saben, lo que pasa es que si en el fútbol pensáramos que por eso está todo dicho, no existirían los maracanazos”.

Cabillón. “Estamos en un baile y uno quiere quedarse con la más linda. Ahora quedamos dos. El otro es rubio y de ojos celestes y nosotros somos unos morochitos que le tenemos unas ganas bárbaras. Aparte, andamos en una bicicleta”, dice Cabillón con cierta picardía. Asegura que Paysandú “dejó de ser el equipo fuerte que era por problemas de infraestructura. El usar una sola vez el estadio para entrenar, los clubes casi que no ceden sus canchas para la selección y tener que andar de un lado para el otro es andar la bicicleta. O sea hay carencias, pero también una humildad tremenda del grupo para tratar de lograr este objetivo”.

Carlos Cabillón “Nos decidimos por la renovación y nos ha ido bien”

El técnico de Paysandú tiene 57 años y 22 como entrenador. Viene precedido de una gran trayectoria como jugador y como director técnico. Integró la camada de jugadores de Paysandú que hace 32 años logró el bicampeonato del Interior en 1987 y 1988, pero además como entrenador tiene en su haber títulos del Interior con la Sub 18 de Paysandú y con las selecciones Sub 15 de Paysandú y Young (Río Negro).



El DT de Paysandú cree que su equipo tiene un plus porque “hay diferencia de goles y definimos de locales”.



Los comienzos del actual proceso no fueron fáciles. “Acá renunciaron 20 jugadores a la selección. Dijeron que no por diferentes motivos y nos decidimos por la renovación, que por suerte ha salido muy bien y la gente está muy identificada con el equipo. Todos se sienten orgullosos”.

El partido de ida se juega en Tarariras

Colonia y Paysandú se enfrentarán mañana a partir de la hora 20.00 en el estadio de Peñarol de Tarariras y el partido será emitido en directo por VTV. Los árbitros serán de Flores: Fernando Di Maggio será el central; Gonzalo De León y Darío Pedreira los asistentes; Federico Núñez hará de cuarto árbitro y los veedores serán los consejeros de OFI Elio Barreto y Lides Bevegni. El encargado de protocolo será el también consejero de OFI, Nelson Madeiro. El partido de vuelta será el siguiente fin de semana.