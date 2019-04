Carlos De Pena jugará en Ucrania

Very happy for this new step in my carreer! Want to thank @fc_dynamo_kyiv for this fantastic opportunity to play in Ukraine and Europe!



Я ОЧЕНЬ счастлив , это большой шаг в моей карьере! Я благодарен Динамо за этот шанс и доверие ! Жду когда смогу принести пользу моей команде! pic.twitter.com/W1ZB5N20Au