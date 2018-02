Carlos Núñez si le anota a Peñarol "lo festejo con mis compañeros, no lo grito"

"Es especial por volver a enfrentar a Peñarol, pero me lo tomo con normalidad porque hoy estoy defendiendo a Liverpool", comenzó diciendo Carlos Núñez en diálogo con Último al Arco en la Sport 890. Es su primera vez en el CDS: "Nunca jugué y nunca fui al Campeón del Siglo", dijo.



Su vínculo con Peñarol.

"Tengo muchos amigos que he jugado y he compartido en Peñarol. Con gente de utileros, cocineros que les tengo mucho aprecio y ellos a mí. Siempre estamos en contacto y obviamente ahora que vamos a jugar al Campeón del Siglo me hacen bromas que no le haga un gol, lo normal. Les tengo mucho aprecio".

El momento de Liverpool.

"Para nosotros todos los partidos son importantes, no hay un rival directo. Contra Peñarol es un partido difícil, pero para nosotros son todas finales porque arrancamos muy comprometidos. Me siento bien y con confianza, es lo importante para el jugador de fútbol. En el jugador de fútbol lo más importante es la confianza y cómo estés de la cabeza; antes estaba bien físicamente pero tenía problemas y no podía rendir de la mejor manera".

Paulo Pezzolano y su condición física.

"Todos queremos jugar y más partidos como estos. El "Papa" debe tener el equipo en la cabeza. Tenemos un entrenador que sabe manejar el grupo. Yo siempre le tengo respeto a los técnicos y al 'Papa' más porque lo tuve de compañero. Lo respeto al 100%. Es un técnico joven que le fue muy bien en su primer club ascendiéndolo a Primera. Le tenía respeto como compañero porque era un referente. Él no me veía bien físicamente y trabajé más en lo físico que en lo tácnico; lo pude lograr, lo futbolístico se agarra con los partidos".



Su vuelta al fútbol uruguayo.

"No me costó para nada volver, fue una decisión personal y familiar. Tenía contrato con el club y le tengo mucho cariño al club. No dudé nunca por más que pude irme a Turquía".

Si hace un gol...

"Lo festejo con mis compañeros nomás, gritarlo no".

Ahora es referente.

"Yo me siento más maduro. El que me conoció antes y me ve ahora me lo dice, mismo el 'Papa' que me tuvo como compañero. Estoy tomando una responsabilidad en el club de ser uno de los de más experiencia".